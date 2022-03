Οι ρωσικές στρατιωτικές απώλειες έχουν ξεπεράσει εκείνες της σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν, αναφέρει το Kyiv Independent.

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα τις πληροφορίες υποστηρίζοντας ότι έως τις 22 Μαρτίου ο ρωσικός στρατός είχε 15.300 απώλειες.

Στα δέκα χρόνια του πολέμου της ΕΣΣΔ στο Αφγανιστάν, ο αναφερόμενος αριθμός ήταν 15.051.

The General Staff of Ukraine’s Armed Forces released the information claiming that as of March 22 the Russian military sustained 15,300 casualties. Over the ten years of the USSR’s war in Afghanistan, the reported number was 15,051.