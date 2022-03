Ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες Τρίτη το βράδυ την πολιτεία Λουιζιάνα, στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και καταστρέφοντας μεγάλο αριθμό κατοικιών, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

«Ισχυρός ανεμοστρόβιλος στο έδαφος στη Νέα Ορλεάνη! Βρείτε καταφύγιο τώρα αμέσως!», ανέφερε μέσω Twitter η αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) από τη Νέα Ορλεάνη στις 20:35 (τοπική ώρα· σήμερα στις 04:35 ώρα Ελλάδας).

«Μεγάλες ζημιές σε σπίτια» αναφέρθηκαν στο Άραμπι, προάστιο ανατολικά της Νέας Ορλεάνης, ανέφερε μέσω Facebook το γραφείο του σερίφη της ενορίας Σεντ Μπερνάρντ.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης για να βοηθηθούν κάτοικοι που παγιδεύτηκαν μέσα στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Άραμπι, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο αξιωματούχος του Σεντ Μπερνάρντ, που περιλαμβάνει αρκετές πόλεις.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα και μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν διαλυμένα σπίτια, πεσμένους στύλους του δικτύου ηλεκτροδότησης, συντρίμμια σκορπισμένα στους δρόμους.

Heartbreaking scene from New Orleans Metro. Significant damage reported in Arabi/Lower Ninth Ward. 📸Clint, Chalmette looking towards Arabi. @weatherchannel pic.twitter.com/oZA1sI74hZ