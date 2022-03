Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη παραδοχή, μια φιλορωσική ταμπλόιντ εφημερίδα ανέφερε ότι 9.861 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία.

Ο τελευταίος αριθμός που δημοσίευσαν Ρώσοι αξιωματούχοι ήταν 498.

Ο Γιάροσλαβ Τροφίμοφ, δημοσιογράφος της Wall Street Journal, έγραψε στο Twitter:

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z