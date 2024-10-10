Πόλεμος στη Γάζα: Το Ισραήλ βομβάρδισε σχολείο – καταφύγιο εκτοπισμένων

Τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο σχολείο Ρουφάιντα στο δυτικό τμήμα της Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ, όπου φιλοξενούνται εκτοπισμένοι στη κεντρική Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσαν διασώστες σήμερα στο Reuters.

Ο παλαιστινιακός Ερυθρός Σταυρός κάνει λόγο για 28 νεκρούς - συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών - και 54 τραυματίες.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το αεροπορικό πλήγμα είχε στόχο «μαχητές που δρούσαν στο συγκρότημα αυτό».

«Πριν από το χτύπημα, ελήφθησαν πολλά μέτρα για να περιοριστεί ο κίνδυνος να πληγούν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συγκεκριμένων πυρομαχικών, αεροπορικής επόπτευσης και επιπλέον μυστικών πληροφοριών», σύμφωνα με τον στρατό.

Στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ έχουν καταφύγει ένα εκατομμύριο άνθρωποι για να γλιτώσουν από τις εχθροπραξίες σε άλλες περιοχές του θύλακα ένα χρόνο και πλέον μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Εντολές εκκένωσης σε τρία νοσοκομεία στον βορρά

Στο βόρειο τμήμα του θύλακα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την επίθεση που ξεκίνησε πριν από έξι ημέρες, όταν έστειλε τα στρατεύματά του στην Τζαμπάλια.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τουλάχιστον 130 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έως τώρα στην επιχείρηση αυτή, που σύμφωνα με το Ισραήλ έχει στόχο να αποτρέψει την ανασυγκρότηση της Χαμάς.

Ο στρατός έχει ζητήσει από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή, όπου ο ΟΗΕ εκτιμά ότι πάνω από 400.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί.

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός έδωσε χθες σε ασθενείς και υγειονομικούς περιθώριο 24 ωρών να εγκαταλείψουν το Ινδονησιακό Νοσοκομείο καθώς και το Αλ-Άουντα και το Καμάλ Αντουάν, διαφορετικά κινδυνεύουν από την επιδρομή, όπως συνέβη σε προηγούμενη φάση του πολέμου στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην Πόλη της Γάζας.

Τουλάχιστον 42.065 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 97.886 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Τις τελευταίες 24 ώρες, τουλάχιστον 55 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

