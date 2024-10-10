Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το «σχέδιο νίκης» στον πόλεμο με τη Ρωσία παρουσίασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ κατά την πρωινή τους συνάντηση στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Μέσα στο επόμενο 24ωρο ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει αντίστοιχες συναντήσεις με τους ηγέτες Γαλλίας, Ιταλίας και Γερμανίας σε ταξίδια στις χώρες αυτές.

Υποδεχόμενος τον κ. Ζελένσκι ο κ. Στάρμερ είπε ότι «είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δείξουμε τη συνεχιζόμενη προσήλωσή μας στην υποστήριξη της Ουκρανίας».

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση ήταν μια ευκαιρία να εξεταστεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το ουκρανικό σχέδιο.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι εξακολουθεί να πιέζει για άδεια χρήσης των βρετανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow για πλήγματα κατά στόχων εντός ρωσικής επικράτειας.

Αργότερα οι δύο ηγέτες υποδέχθηκαν και τον καινούριο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Κατά την υποδοχή ο κ. Στάρμερ είπε στον κ. Ρούτε πως με τον Ουκρανό πρόεδρο συζητούσαν το σχέδιο νίκης καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού.

Ο κ. Ρούτε απάντησε πως το σχέδιο αυτό «αφορά την Ουκρανία, αλλά αφορά επίσης την άμυνα της Δύσης και το πώς θα μείνουμε ασφαλείς».

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι.





