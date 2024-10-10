Λιγότερο από ένας μήνας έχει απομείνει για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές και η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, Κάμαλα Χάρις, βρίσκεται πλέον μπροστά από τον Ρεπουμπλικάνο αντιπάλό της Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των ψηφοφόρων των προαστίων και των πολιτών που ανήκουν στα μεσαία κοινωνικά στρώματα, σύμφωνα με ανάλυση δημοσκόπησης του Reuters/Ipsos.

Από τότε που ο Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την προεκλογική κούρσα δίνοντας τη θέση του στην Κάμαλα Χάρις, εκείνη προηγείται και στις δύο αυτές μεγάλες δημογραφικές ομάδες, αναπτερώνοντας το ηθικό των Δημοκρατικών για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, αν και η κούρσα παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπη.

Οι κάτοικοι των προαστίων, που αποτελούν περίπου το ήμισυ του εκλογικού σώματος των ΗΠΑ και έχουν αρκετές φυλετικές διαφορές, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Ο Μπάιντεν κέρδισε τον Τραμπ στα προάστια κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Πριν αποχωρήσει ο Μπάιντεν, ο Τραμπ οδηγούσε την κούρσα με 43% έναντι 40% μεταξύ των προαστίων στις δημοσκοπήσεις του Reuters/Ipsos που διεξήχθησαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Ωστόσο, σταδιακά η Κάμαλα Χάρις άρχισε να κλείνει το χάσμα όταν ξεκίνησε την εκστρατεία της τον Ιούλιο και ηγήθηκε του Τραμπ με ποσοστό 47% έναντι 41% μεταξύ των ψηφοφόρων των προαστίων στις δημοσκοπήσεις τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Τα νούμερα μαρτυρούν μια ταλάντευση εννέα μονάδων υπέρ των Δημοκρατικών, σύμφωνα με την ανάλυση έξι δημοσκοπήσεων του Reuters/Ipsos που περιελάμβαναν απαντήσεις από περισσότερους από 6.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.

Παράλληλα, έρευνες του Reuters/Ipsos έδειξαν ότι οι ψηφοφόροι θεωρούν την οικονομία το Νο.1 ζήτημα ενόψει των εκλογών. Σε δημοσκόπηση που διεξήχθη τον Οκτώβριο, το 46% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν ο καλύτερος υποψήφιος για την οικονομία, 8 μονάδες μπροστά από τη Χάρις. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν επίσης τον Τραμπ ως τον πιο αξιόπιστο υποψήφιο για τη μετανάστευση και το έγκλημα. Ο Τραμπ είπε στους υποστηρικτές του τον Αύγουστο ότι ήταν ο υποψήφιος που θα κρατούσε τα προάστια ασφαλή και θα διασφάλιζε ότι οι μετανάστες που περνούν παράνομα τα σύνορα θα κρατούνται «μακριά από τα προάστια».

Η τελευταία από τις έξι δημοσκοπήσεις, που διενεργήθηκαν στις 4-7 Οκτωβρίου, έδειξε ότι η Κάμαλα Χάρις σημείωσε οριακή άνοδο 3 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του Τραμπ μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων συνολικά συγκεντρώνοντας 46% έναντι 43%.

Πηγή: skai.gr

