Ο Μπαράκ Ομπάμα θα στηρίξει ενεργά την Κάμαλα Χάρις συμμετέχοντας από σήμερα στην προεκλογική εκστρατεία της αντιπροέδρου των ΗΠΑ και υποψήφιας του Δημοκρατικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές, πραγματοποιώντας εμφάνιση στην αμφίρροπη πολιτεία Πενσιλβάνια.

Η προεκλογική ομάδα της Χάρις περίμενε μέχρι τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές για να εκμεταλλευθεί τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, μια από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες των Δημοκρατικών, με την ελπίδα ότι θα καταφέρει τελικά να προσφέρει στην υποψήφια του κόμματος προβάδισμα έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπαράκ Ομπάμα εντάσσεται στην προεκλογική προσπάθεια της Χάρις σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς κάποιοι ψηφοφόροι έχουν αρχίσει να ψηφίζουν μέσω επιστολικής ψήφου.

Τον Αύγουστο, στη διάρκεια του συνεδρίου των Δημοκρατικών, ο 63χρονος πρώην πρόεδρος παρουσίασε τη Χάρις ως διάδοχό του. Επανέφερε μάλιστα το σύνθημα της δικής του προεκλογικής εκστρατείας του 2008, το "Yes we can", προσαρμοσμένο στη Χάρις ως "Yes she can".

Χθες δημοσκόπηση του πανεπιστημίου Κουινίπιακ έδειξε ότι ο Τραμπ έχει σημειώσει κέρδη σε τρεις από τις αμφίρροπες πολιτείες: το Ουισκόνσιν, το Μίσιγκαν και την Πενσιλβάνια. Ο Ρεπουμπλικάνος εμφανίζεται να προηγείται της Χάρις στις δύο πρώτες πολιτείες, όμως η Δημοκρατική διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα στην Πενσιλβάνια.

Μετά την Πενσιλβάνια ο Μπαράκ Ομπάμα θα μεταβεί στις άλλες έξι αμφίρροπες πολιτείες, οι οποίες αναμένεται να κρίνουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, που χθες Τετάρτη βρέθηκε επίσης στην Πενσιλβάνια, σήμερα θα πραγματοποιήσει προεκλογική εμφάνιση σε άλλη πολιτεία κλειδί: το Μίσιγκαν και πιο συγκεκριμένα στο Ντιτρόιτ, πρωτεύουσα της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Από την πλευρά της η Χάρις θα βρεθεί στην άλλη άκρη των ΗΠΑ, στη Νεβάδα.

Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι η αντιπρόεδρος θα ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για την πορεία και τις επιπτώσεις του κυκλώνα Μίλτον, ο οποίος έφτασε χθες το βράδυ στη Φλόριντα και εκτιμάται ότι θα είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους των τελευταίων ετών.

