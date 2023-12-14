Πόλεμος στη Γάζα: Η πείνα θερίζει τους αμάχους - Ζητιανεύουν λίγο ψωμί

Κάτοικοι της Γάζας περιέγραψαν ότι ζητιανεύουν για λίγο ψωμί, πληρώνουν έως και 50 φορές επάνω για μια κονσέρβα φασόλια και μια οικογένεια έσφαξε έναν γάιδαρο για να τον φάει, καθώς τα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια αδυνατούν να φτάσουν στις περισσότερες περιοχές του βομβαρδιζόμενου θύλακα.

Το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, στην προσπάθειά του να καταστρέψει τη Χαμάς και η σύρραξη καθιστά σχεδόν αδύνατον να προωθηθούν οι αυτοκινητοπομπές και να φτάσουν στους ανθρώπους που λιμοκτονούν.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) ανέφερε νωρίτερα ότι έγινε περιορισμένη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης στην περιοχή της Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, όπου εκτιμάται ότι έχει καταφύγει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Γάζας. «Στην υπόλοιπη Λωρίδα της Γάζας η διανομή βοήθειας ουσιαστικά σταμάτησε, λόγω της έντασης των εχθροπραξιών και των περιορισμών στις μετακινήσεις στους κεντρικούς δρόμους», πρόσθεσε.

«Βοήθεια; Ποια βοήθεια; Την ακούμε αλλά δεν την βλέπουμε», είπε ο Άμπντελ-Αζίζ Μοχάμαντ, 55 ετών, που εκτοπίστηκε από την πόλη της Γάζας και κατέφυγε μαζί με την οικογένειά του και άλλες τρεις –συνολικά 30 άτομα– στο σπίτι φίλων τους, νοτιότερα. «Είχα μεγάλο σπίτι, δυο ψυγεία γεμάτα με φαγητό, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Έπειτα από δύο μήνες πολέμου, παρακαλά για μια φρατζόλα ψωμί», πρόσθεσε μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters. «Αυτός είναι ο πόλεμος της πείνας. Μας ανάγκασαν (οι Ισραηλινοί) να φύγουμε από τα σπίτια μας, κατέστρεψαν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας και μας οδήγησαν στα νότια όπου θα πεθάνουμε είτε από τις βόμβες τους είτε από την πείνα».

Ο επικεφαλής του γραφείου του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), Φιλίπ Λαζαρινί, είπε νωρίτερα ότι πεινασμένοι κάτοικοι σταματούν τα φορτηγά με τη βοήθεια, παίρνουν τα τρόφιμα και τα καταναλώνουν επιτόπου.

Στη βόρεια Γάζα, που σήκωσε το βάρος της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ κατά την πρώτη φάση του πολέμου, μεταξύ 7ης Οκτωβρίου και 24ης Νοεμβρίου (όταν ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός), οι μάχες έχουν ξαναρχίσει και από την 1η Δεκεμβρίου δεν έχει περάσει σχεδόν καμία βοήθεια στην περιοχή. Ο Γιούσεφ Φάρες, ένας δημοσιογράφος από την Τζαμπάλια, είπε ότι είναι τόσο δύσκολο να βρει κανείς βασικά είδη διατροφής, όπως αλεύρι, που οι τιμές τους έχουν εκτοξευτεί: πωλούνται 50 έως και 100 φορές υψηλότερα, σε σύγκριση με τις αρχές Οκτωβρίου.

«Σήμερα το πρωί αναζητούσα μια φρατζόλα ψωμί και δεν βρήκα. Ό,τι απέμεινε στην αγορά είναι καραμέλες για τα παιδιά και μερικές κονσέρβες φασόλια, που πωλούνται σε 50πλάσια τιμή», έγραψε στο «ημερολόγιο» που διατηρεί στο Facebook. «Είδα κάποιον που έσφαξε έναν γάιδαρο για να ταΐσει εκατοντάδες συγγενείς του», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.