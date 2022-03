Η Ουκρανία δείχνει αυτοσυγκράτηση έναντι της Λευκορωσίας, αλλά θα αντεπιτεθεί στην περίπτωση που Λευκορώσοι στρατιώτες περάσουν τα σύνορα για να συμμετάσχουν στη ρωσική εισβολή, δήλωσε ο κορυφαίος αξιωματούχος του τομέα ασφαλείας της Ουκρανίας Ολέξι Ντανίλοφ.

Σύμφωνα με τον Ντανίλοφ, η Ουκρανία ήταν προσεκτική στην αντιμετώπιση της Λευκορωσίας, παρά το γεγονός ότι η χώρα αυτή χρησιμοποιείται ως βάση για την απογείωση των ρωσικών αεροπλάνων που επιτίθενται στο ουκρανικό έδαφος.

Εάν «ένας στρατιώτης περάσει τα σύνορά μας, θα αντεπιτεθούμε», προειδοποίησε.

Το κρατικό κέντρο στρατηγικών επικοινωνιών της Ουκρανίας δήλωσε νωρίτερα ότι η Λευκορωσία ενδέχεται να εισβάλει στην Ουκρανία σήμερα μετά τη συνάντηση που είχε στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ηγέτης, Αλεξάντερ Λουκασένκο, όπως αναφέρει ο Guardian.

Σε ανακοίνωσή του το κέντρο αναφέρει:

«Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, τα λευκορωσικά στρατεύματα ενδέχεται να εισβάλουν στις 11 Μαρτίου στις 21:00 (8 η ώρα Ελλάδος).

