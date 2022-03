Ο μοναδικός κατασκευαστής αρμάτων μάχης στη Ρωσία, η Uralvagonzavod που κατασκευάζει τα τανκ Τ-90, σταμάτησε την παραγωγή σύμφωνα με το πρακτορείο NEXTA, ενώ το ίδιο συνέβη και στο εργοστάσιο κατασκευής τρακτέρ του Τσελιαμπίνσκ που κατασκευάζει τεθωρακισμένα οχήματα. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι η έλλειψη εξαρτημάτων μετά και τις κυρώσεις λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.



Σε ό,τι αφορά την Uralvagonzavod τα κύρια προϊόντα της περιλαμβάνουν βαγόνια, τανκ, οχήματα οδοποιίας, αγροτικά οχήματα, μεταλλουργικά προϊόντα, εργαλεία και καταναλωτικά αγαθά



Η παραγωγή των κύριων αρμάτων μάχης T-90 αντιπροσωπεύει το 18–20% της συνολικής παραγωγής της εταιρείας.



Το 2008, η Uralvagozavod παρήγε περίπου 175 άρματα μάχης: 62 T-90A για το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, 60 T-90S για την Ινδία. Αυτό αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο παραγωγής τανκ της UralVagonZavod και στη Ρωσία γενικότερα, από το 1993.



Επιπλέον, σύμφωνα με το Moscow Defense Brief, φαίνεται ότι το 2008 ο αριθμός των αρμάτων μάχης που παρήγε η εταιρεία ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των κύριων αρμάτων μάχης που παρήχθησαν σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου μαζί.



Τα βαγόνια και η ευρύτερη παραγωγή προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς, ανήλθαν στα 2/3 της συνολικής παραγωγής της εταιρείας το 2008. Το 2011, τα έσοδα της εταιρείας ήταν 3 δισεκατομμύρια δολάρια και τα καθαρά κέρδη ήταν 0,33 δισεκατομμύρια δολάρια.

#Russia's only tank manufacturer, Uralvagonzavod, has stopped its production. The main reason for this is a lack of component parts. pic.twitter.com/hss7YrQaSU