Οι ρωσικές δυνάμεις «σε μεγάλο βαθμό ακινητοποιήθηκαν» εξαιτίας της ισχυρής ουκρανικής αντίστασης, αναφέρει στη σημερινή του ενημέρωση το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως επισημαίνει, παρά τις σφοδρές μάχες, οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να αποκρούουν τις ρωσικές προσπάθειες να καταλάβουν τη νότια πόλη της Μαριούπολης.

Σε άλλα μέρη της Ουκρανίας τα ρωσικά στρατεύματα έχουν υπομείνει ακόμη μια μέρα περιορισμένης προόδου, με τις περισσότερες δυνάμεις να έχουν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό.

Παράλληλα, αρκετές πόλεις της Ουκρανίας συνεχίζουν να υφίστανται σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό αέρος και πυροβολικού με τον ΟΗΕ να αναφέρει ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια Ουκρανοί είναι πλέον εσωτερικά εκτοπισμένοι ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας.

Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2022



