Ο ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχαλ Μάρτιν τόνισε χθες Τετάρτη πως δεν θα σταλούν ιρλανδοί στρατιωτικοί να ενταχτούν σε «δύναμη αποτροπής» στην Ουκρανία, ωστόσο διευκρίνισε πως παραμένει ανοικτός ως προς το ενδεχόμενο ιρλανδικής συμμετοχής σε αποστολή «τήρησης της ειρήνης».

«Αν εφαρμοζόταν κατάπαυση του πυρός ή αν σταματούσαν οι εχθροπραξίες, η Ιρλανδία ήταν πάντα ανοικτή σε (αποστολή) τήρησης της ειρήνης, αλλά δεν θα συμμετείχαμε σε δύναμη αποτροπής», εξήγησε ο Μίχαλ Μάρτιν σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ιρλανδοβρετανικής συνόδου στο Λίβερπουλ.

«Πρόκειται απλά για δυο διακριτά πράγματα», επέμεινε, την παραμονή έκτακτης συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφιερωμένης στην ευρωπαϊκή άμυνα και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Βρετανίας δηλώνουν έτοιμες να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία για να επιτηρήσουν την τήρηση πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με προϋπόθεση την υποστήριξη των Αμερικανών. Δίχως σαφέστερες λεπτομέρειες για τον ρόλο των δυνάμεων αυτών.

Την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από συνάντησή του με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ιρλανδία, ο πρωθυπουργός Μάρτιν ανακοίνωσε πως συνηγορεί υπέρ της συμμετοχής της χώρας του σε ειρηνευτική δύναμη, αν συμφωνηθεί να αναπτυχθεί τέτοια στην ουκρανική επικράτεια.

«Είμαστε ανοικτοί στο (...) να συμμετάσχουμε στην αληθινή διατήρηση της ειρήνης και να εγγυηθούμε πως η διακοπή των εχθροπραξιών θα μπορέσει να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη», συμπλήρωσε ο Μίχαλ Μάρτιν χθες στο Λίβερπουλ.

Ο μικρός ιρλανδικός στρατός, που δεν διαθέτει παρά 8.500 μέλη, παραδοσιακά συμμετέχει σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές. Στρατιωτικά ουδέτερη, η Ιρλανδία δεν είναι κράτος μέλος του NATO.

Οι κανόνες εμπλοκής των ειρηνευτικών δυνάμεων είναι εξαιρετικά αυστηροί, κατά κανόνα σημαίνουν πως οι στρατιωτικοί μπορούν να ανοίγουν πυρ μόνο σε νόμιμη άμυνα, αν κινδυνεύει η ζωή τους.

Ωστόσο, μπροστά στις εξελισσόμενες γεωπολιτικές ανατροπές, η ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως έχει σκοπό να καταργήσει μηχανισμό που είναι γνωστός με την ονομασία «triple lock» και προϋποθέτει πράσινο φως των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη στο εξωτερικό ιρλανδών στρατιωτικών στο πλαίσιο ειρηνευτικών επιχειρήσεων.

Το ζήτημα είναι εξαιρετικά λεπτό από πολιτική σκοπιά, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επιμένουν πως αυτή η «τριπλή κλειδαριά» είναι ανάμεσα στα θεμέλια της ιρλανδικής στρατιωτικής ουδετερότητας.

Πάνω από 400 πανεπιστημιακοί απηύθυναν επιστολή στον πρωθυπουργό Μάρτιν εκφράζοντας την ανησυχία τους για την πρόταση.

