Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς στα σύνορα με το Μεξικό

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μετέβη στα σύνορα ΗΠΑ - Μεξικού χθες Τετάρτη για να διατυμπανίσει την ευρείας κλίμακας αντιμεταναστευτική επίθεση που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Ο κ. Βανς, που καλλιεργεί εικόνα ενθουσιώδους και πιστού στρατιώτη του προέδρου αφότου ο Ρεπουμπλικάνος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, συνοδευόταν από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος διέταξε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη άλλων 3.000 στρατιωτικών κατά μήκος αυτών των συνόρων.

Οι δυο άνδρες έφθασαν χθες το μεσημέρι στο Ιγκλ Πας, σημαντική συνοριακή διέλευση στο Τέξας, κι αναμενόταν να επισκεφθούν κέντρο κράτησης μεταναστών και να συμμετάσχουν σε στρογγυλό τραπέζι με τοπικούς αξιωματούχους.

«Δεν χρειαζόμασταν νέους νόμους για να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια των συνόρων. Χρειαζόμασταν νέο πρόεδρο και δόξα τω Θεώ, τον έχουμε», είπε χαρακτηριστικά προσερχόμενος ο κ. Βανς.

Διαβεβαίωσε ότι ο αριθμός συλλήψεων παράτυπων μεταναστών γύρω από το Ιγκλ Πας μειώθηκε από τις 1.500 στις 30 την ημέρα, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια περίοδο αναφέρεται ούτε με ποια κάνει τη σύγκριση.

Απέδωσε την εξέλιξη σε ποιον άλλον, στον «πρόεδρο των ΗΠΑ που έδωσε στους επαγγελματίες τα μέσα να κάνουν αυτό που κάνουν τόσο καλά».

Η επίσκεψη καταγράφτηκε την επομένη ομιλίας του κ. Τραμπ ενώπιον της ολομέλειας του Κογκρέσου με την οποία υπερασπίστηκε την επίθεση που εξαπέλυσε κι επανήλθε σε αυτή που αποκαλεί πολιτική «ανοικτών συνόρων», που εφάρμοζε κατ’ αυτόν ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας διαβεβαίωσε ότι διεξάγει ούτε λίγο ούτε πολύ «τη μεγαλύτερη εκστρατεία καταστολής στην ιστορία ως προς τα σύνορα και τη μετανάστευση», που επέτρεψε να μειωθεί ο αριθμός των παράτυπων διελεύσεων της μεθορίου στο χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία, όπως υποστήριξε.

Τον Φεβρουάριο ο αριθμός των διελεύσεων ήταν «ο χαμηλότερος που καταγράφτηκε ποτέ» από την ομοσπονδιακή υπηρεσία φύλαξης των συνόρων, σύμφωνα με αυτή την τελευταία.

Είχε αρχίσει ήδη να μειώνεται δραστικά την τελευταία χρονιά της θητείας του προέδρου Μπάιντεν.

«Ο Τζο Μπάιντεν δεν είχε περιοριστεί να ανοίξει τα σύνορά μας, έφερνε αεροπορικώς παράνομους αλλοδαπούς για να κατακλύσουν τα σχολεία μας, τα νοσοκομεία μας και τις κοινότητές μας σε όλη τη χώρα», υποστήριξε ο πρόεδρος Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος υποσχέθηκε πως θα διεξαγάγει «πόλεμο» εναντίον μεξικανικών καρτέλ των ναρκωτικών που «δολοφονούν, βιάζουν, βασανίζουν» και «ασκούν απόλυτο έλεγχο» σε τομείς της γειτονικής χώρας.

«Ολόκληρες πόλεις όπως η Ορόρα, στο Κολοράντο, και η Σπρίνγκφιλντ, στο Οχάιο, έχουν γονατίσει από το βάρος της κατοχής μεταναστών και της διαφθοράς», πέταξε ο αρχηγός του κράτους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατρέψει αυτές τις δυο πόλεις σε εμβλήματα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του, που εξήγγειλε, με γερές δόσεις παραπληροφόρησης, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ισχυρίστηκε, ψευδώς, πως η Ορόρα ελέγχεται από συμμορίες, έπειτα από βίντεο που κατέγραφε εισβολή ενόπλων σε διαμερίσματα ακινήτου. Αψηφώντας τις διαψεύσεις του δημάρχου —Ρεπουμπλικάνου μάλιστα—, που είχε εξηγήσει πως επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό.

Ακόμη, ο κ. Τραμπ αναπαρήγαγε την απίθανη φήμη πως Αϊτινοί «τρώνε γάτες και σκύλους» στη Σπρίνγκφιλντ. Η εκστρατεία παραληρηματικής παραπληροφόρησης για τη Σπρίνγκφιλντ κράτησε για καιρό, παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις των τοπικών αρχών.

Δεν τίθεται ζήτημα να αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα στο Μεξικό

Ο αντιπρόεδρος Βανς, είπε επίσης ότι, προς το παρόν, δεν τίθεται ζήτημα να αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα στο Μεξικό. Ωστόσο, δεν απέκλεισε την πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης.

«Δεν θα ανακοινώσω εισβολή στο Μεξικό εδώ σήμερα», είπε. «Ο πρόεδρος (...) θα μιλήσει για τα ζητήματα αυτά όταν θα κρίνει πως είναι απαραίτητα».

Η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα προτιμούσε το Μεξικό να λύσει το ίδιο το πρόβλημα, διαβεβαίωσε.

«Θέλουμε η μεξικανική κυβέρνηση να βοηθήσει τον εαυτό της, αλλά και τον αμερικανικό λαό», συνέχισε. «Θα αποσταθεροποιηθεί όλη η χώρα και η κυβέρνηση αν δεν πάρει το πρόβλημα πιο σοβαρά», επέμεινε.

Αν δεν υπάρξει χειροπιαστό αποτέλεσμα, «θα δούμε τι θα κάνουμε», διεμήνυσε.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ, αντιμέτωπη με την ολοένα πιο σκληρή ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ, υπερασπίζεται συχνά την μεξικανική εθνική κυριαρχία, απορρίπτει οποιαδήποτε ξένη «ανάμιξη», πολύ περισσότερο «εισβολή».

Στο πλαίσιο αντεπίθεσής τους, οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν πως διευρύνουν την προσφυγή που έχουν καταθέσει εδώ και χρόνια στη δικαιοσύνη των ΗΠΑ εναντίον κατασκευαστριών όπλων, που κατηγορούν πως εμμέσως εφοδιάζουν τα καρτέλ και τροφοδοτούν το αέναο κύμα βίας των συμμοριών στο έδαφος της χώρας.

Πηγή: skai.gr

