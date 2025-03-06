Λογαριασμός
Μαίνεται από τη Δευτέρα η πυρκαγιά στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας στο Περού (Δείτε βίντεο)

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ορισμένοι κουβαλώντας στρώματα, ψυγεία, έπιπλα, ενώ πυκνός καπνός ήταν ορατός σε απόσταση χιλιομέτρων

Περού, πυρκαγιά

Εκατοντάδες πυροσβέστες συμμετέχουν από τη Δευτέρα σε επιχείρηση για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας του Περού, που προκάλεσε καταστροφές σε πολλά κτίρια στη Λίμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα, ανέφεραν χθες Τετάρτη οι αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε αποθήκη παιγνιδιών και τροφίμων κι εξαπλώθηκε σε άλλα κτίρια, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο N ο Κάρλος Μαλπίκα, αξιωματικός του περουβιανού πυροσβεστικού σώματος.

«Η πυρκαγιά μπορεί να συνεχιστεί ως την Κυριακή», προειδοποίησε.

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ορισμένοι κουβαλώντας στρώματα, ψυγεία, έπιπλα.

Πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός σε απόσταση χιλιομέτρων από τον τόπο της καταστροφής.

«Είμαστε στο ιστορικό κέντρο της Λίμας, όπου υπάρχουν πολλές αποθήκες. Είναι αληθινή ωρολογιακή βόμβα για τα σπίτια», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σούγι Καβανίγιας, κάτοικος που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του.

Ο Μάριο Κασαρέτο, αρμόδιος για τη διαχείριση καταστροφών στον δήμο, μίλησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τουλάχιστον «έντεκα πληγείσες οικογένειες».

Ο κ. Μαλπίκα στηλίτευσε πως κτίρια που επλήγησαν δεν τηρούσαν «κανέναν κανόνα» ασφαλείας. Πέρα από το ότι δεν υπήρχαν έξοδοι και σκάλες κινδύνου, δεν διέθεταν συστήματα πυρόσβεσης, υπογράμμισε.

Εξάλλου, από τους λιγοστούς κρουνούς λήψης νερού για τους πυροσβέστες, κάποιοι είναι «εκτός λειτουργίας», αποκάλυψε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

