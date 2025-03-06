Εκατοντάδες πυροσβέστες συμμετέχουν από τη Δευτέρα σε επιχείρηση για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας του Περού, που προκάλεσε καταστροφές σε πολλά κτίρια στη Λίμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα, ανέφεραν χθες Τετάρτη οι αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε αποθήκη παιγνιδιών και τροφίμων κι εξαπλώθηκε σε άλλα κτίρια, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο N ο Κάρλος Μαλπίκα, αξιωματικός του περουβιανού πυροσβεστικού σώματος.

«Η πυρκαγιά μπορεί να συνεχιστεί ως την Κυριακή», προειδοποίησε.

Después de más de 48 horas, el incendio en el Cercado de Lima, Perú, sigue fuera de control. Al menos dos edificios se han derrumbado y otro presenta daños estructurales. #Lima #Incendio



🎥 Redes Sociales pic.twitter.com/p3CZs9DtT8 — Janeth León M (@janethleontv) March 6, 2025

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ορισμένοι κουβαλώντας στρώματα, ψυγεία, έπιπλα.

Πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός σε απόσταση χιλιομέτρων από τον τόπο της καταστροφής.

#5Mar | Las imágenes del momento en el que un edificio colapsó en Lima, Perú, luego de más de 30 horas de incendio.



De acuerdo con medios locales, el siniestro se registró el lunes #3Mar en una estructura de ocho pisos y se ha extendido hasta tres edificios más, dos depósitos y… pic.twitter.com/S79wIHXtCK — El Diario (@eldiario) March 5, 2025

«Είμαστε στο ιστορικό κέντρο της Λίμας, όπου υπάρχουν πολλές αποθήκες. Είναι αληθινή ωρολογιακή βόμβα για τα σπίτια», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σούγι Καβανίγιας, κάτοικος που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του.

Ο Μάριο Κασαρέτο, αρμόδιος για τη διαχείριση καταστροφών στον δήμο, μίλησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τουλάχιστον «έντεκα πληγείσες οικογένειες».

Ο κ. Μαλπίκα στηλίτευσε πως κτίρια που επλήγησαν δεν τηρούσαν «κανέναν κανόνα» ασφαλείας. Πέρα από το ότι δεν υπήρχαν έξοδοι και σκάλες κινδύνου, δεν διέθεταν συστήματα πυρόσβεσης, υπογράμμισε.

Εξάλλου, από τους λιγοστούς κρουνούς λήψης νερού για τους πυροσβέστες, κάποιοι είναι «εκτός λειτουργίας», αποκάλυψε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

