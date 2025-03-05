Ομοσπονδιακός δικαστής εξέδωσε την Τρίτη ένα εθνικό διάταγμα που μπλοκάρει εκτελεστικά διατάγματα που υπογράφηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ. τα οποία στοχεύουν τα νεαρά άτομα τρανς και την υγειονομική περίθαλψή τους, ανοίγοντας τον δρόμο στα νοσοκομεία για να παρέχουν τη θεραπεία.

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες αφότου ένας δικαστής στο Σιάτλ μπλόκαρε το εκτελεστικό διάταγμα για τη φροντίδα των νέων στην Ουάσιγκτον, τη Μινεσότα, το Όρεγκον και το Κολοράντο σε μήνυση που άσκησαν οι γενικοί εισαγγελείς στις συγκεκριμένες πολιτείες.

Την Τρίτη, ο τοπικός δικαστής Brendan A. Hurson εξέδωσε προκαταρκτική διαταγή σε υπόθεση που κατατέθηκε στη Βαλτιμόρη, λέγοντας ότι οι ενάγοντες απέδειξαν ότι η αγωγή ήταν πιθανό να πετύχει με το σκεπτικό ότι οι εκτελεστικές διαταγές υπερέβαιναν την εξουσία του προέδρου, και συγκρούονταν με νόμους που απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω φύλου και είναι αντισυνταγματικές. Η απόφαση λήφθηκε μια ημέρα πριν λήξει η προσωρινή απαγόρευση της υπόθεσης.

«Οι αμφισβητούμενες διατάξεις των Εκτελεστικών Διαταγών θέτουν σημαντικούς όρους για την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση που δεν προέβλεπε το Κογκρέσο», έγραψε ο Χέρσον. «Αυτό, το Σύνταγμα απλώς δεν το επιτρέπει, καθώς «[δεν] υπάρχει διάταξη στο Σύνταγμα που να εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να θεσπίζει, να τροποποιεί ή να καταργεί καταστατικά».

Οι τρανσέξουαλ νέοι, οι γονείς τους και οι ομάδες υπεράσπισης LGBTQ+ PFLAG και GLMA κατέθεσαν μηνύσεις τον περασμένο μήνα για να ανακαλέσουν τις εντολές Τραμπ περί αναγνώρισης επίσημα μόνο αρσενικού και θηλυκού φύλου και να προσπαθήσουν να τερματίσουν την ομοσπονδιακή υποστήριξη για τους παρόχους φροντίδας μετάβασης φύλου για άτομα κάτω των 19 ετών.

Στη διαταγή της, η κυβέρνηση Τραμπ είπε ότι η φροντίδα μετάβασης του φύλου ισοδυναμεί με «χημικό και χειρουργικό ακρωτηριασμό».

Οι εκτελεστικές εντολές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ώθησαν ορισμένα νοσοκομεία και παρόχους φροντίδας μετάβασης φύλου και LGBTQ να σταματήσουν να συνταγογραφούν φάρμακα όπως αναστολείς της εφηβείας και ορμόνες σε νέους ή να αναστείλουν εντελώς τη φροντίδα.

Ορισμένα νοσοκομεία - συμπεριλαμβανομένου του Children's National Hospital στην DC και των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια Commonwealth - επανέφεραν τη φροντίδα των νεαρών τρανς, αφού ο Hurson, ο οποίος διορίστηκε το 2023 από τον Τζο Μπάιντεν, εξέδωσε προσωρινές εντολές περιορισμού στις 13 Φεβρουαρίου κατά των εντολών Τραμπ.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.