Η Κομισιόν προειδοποιεί με κυρώσεις τις πλατφόρμες Χ και Meta για διάδοση ψευδών ειδήσεων και βίαιων εικόνων μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς Κόσμος 17:09, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Ψηφιακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τιερί Μπρετόν έδωσε σήμερα διορία 24 ωρών στον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, για να κοινοποιήσει τα μέτρα που θα λάβει για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης