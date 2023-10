Με πανό με τον Μπάιντεν και τη φράση «ευχαριστούμε κ. Πρόεδρε» το Ισραήλ ευχαριστεί τις ΗΠΑ για τα όπλα Κόσμος 17:10, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, ανέβασε φωτογραφία με το πανό στο X, πρώην Twitter