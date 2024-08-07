Η Greenpeace ήταν πολύ soft, πολύ «καθώς πρέπει» για τα γούστα του και έτσι την εγκατέλειψε, αν και υπήρξε από τα ιδρυτικά της στελέχη το 1971. Ο 73χρονος σήμερα Καναδός ακτιβιστής Πολ Γουότσον δεν δίστασε ποτέ να προσφύγει ακόμα και σε ακραίες ενέργειες, προκειμένου να υπηρετήσει τον στόχο ζωής του. Κάτι που έκανε πολλούς να τον χαρακτηρίσουν «οικο-τρομοκράτη» και τον έφερε συχνά στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Ο ίδιος βλέπει τον εαυτό του μάλλον ως ένα είδος «Ρομπέν των Θαλασσών», που αγωνίζεται για την προστασία απειλούμενων από την ανθρώπινη απληστία θαλάσσιων ζώων. Πριν από όλα των φαλαινών, το κυνήγι των οποίων συνεχίζεται σε μια σειρά από χώρες, παρά τις κατά καιρούς συμφωνίες για την προστασία του είδους.

Ο ποιμένας των θαλασσών

Το 1977 ίδρυσε την οργάνωση «Sea Shepherd Conservation Society» και έναν χρόνο αργότερα αγόρασε το πρώτο της σκάφος, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και «πολεμικό», με βάση τις μεθόδους της «επιθετικής μη βίας», όπως ο ίδιος αρκετά εύσχημα τη χαρακτηρίζει. Δεν είναι μόνο ότι εμφανίζεται εκεί που κυνηγούν τα φαλαινοθηρικά και προσπαθεί να τα εμποδίσει ή έστω να τα παρενοχλήσει. Να τα μπλοκάρει, για να μην μπορούν να μπουν σε λιμάνια για ανεφοδιασμό. Κάποιες φορές έχει προκαλέσει και συγκρούσεις, που οδήγησαν σε βυθίσεις πλοίων και τον έφεραν αντιμέτωπο με τον νόμο.



Ο ίδιος παραδέχεται ότι ο ακτιβισμός του έχει το στοιχείο του εντυπωσιασμού και ποντάρει στη δύναμη της εικόνας. Δεν δίστασε να συμφωνήσει και για ένα ριάλιτυ με τίτλο «Πόλεμοι της Φάλαινας» (Wales War) προκειμένου να προκαλέσει το ενδιαφέρον για την οργάνωσή του, που έχει αποκτήσει πλέον παραρτήματα παγκοσμίως, και στη Γερμανία. Εδώ έχει μάλιστα συσταθεί και ίδρυμα, που φέρει το όνομά του Γουότσον.

Της φυλακής τα σίδερα

Βίαια περιστατικά βυθίσεων καταγράφηκαν το 1986 στην Ισλανδία και το 1992 στη Νορβηγία. Η δικαιοσύνη της τελευταίας τον είχε καταδικάσει σε ποινή 120 ημερών, την οποία δεν εξέτισε αφού συνελήφθη στην Ολλανδία, η οποία δεν τον εξέδωσε. Έμεινε όμως τελικά 80 ημέρες στη φυλακή. Ούτε η Γερμανία τον εξέδωσε το 2012, όταν τον συνέλαβε στη Φρανκφούρτη. Ή καλύτερα δεν πρόλαβε να αποφασίσει, αφού ο Γουότσον πλήρωσε τη σχετική εγγύηση και το έσκασε από τη χώρα.



Στις 21 Ιουλίου ο Γουότσον συνελήφθη στη Γροιλανδία, όπου είχε καταπλεύσει για ανεφοδιασμό. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πιο σοβαρά, αφού το διεθνές ένταλμα εναντίον του εκκρεμεί από το 2012 και έχει εκδοθεί μετά από αίτημα της ιαπωνικής δικαιοσύνης. Η Ιαπωνία, χώρα που αποχώρησε το 2019 από τη συμφωνία για τον περιορισμό της φαλαινοθηρίας, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο «αιώνιος αντίπαλός του».



Το 2010, σε μια ανάλογη επιχείρηση «καμικάζι», το ταχύπλοο της οργάνωσής του προσπάθησε να εμβολίσει ένα ιαπωνικό πλοίο με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Ο καπετάνιος του «Sea Shepherd» κατάφερε όμως να σωθεί και να σκαρφαλώσει αργότερα στο φαλαινοθηρικό και τελικά συνελήφθη από τους Ιάπωνες και καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση. Μαζί του καταδικάστηκε όμως και ο «ποιμένας των θαλασσών» Γουότσον, ως επικεφαλής της οργάνωσης. Από τότε τον κυνηγούν οι Ιάπωνες και αυτός κυνηγά τα πλοία τους, που θεωρεί ότι ψαρεύουν παράνομα στα νερά της Ανταρκτικής, εκτός των εθνικών υδάτων της Ιαπωνίας.

Το έξυπνο πουλί πιάστηκε

Ακόμα και η τωρινή σύλληψή του σχετίζεται με τον πόλεμό του ενάντια στους Ιάπωνες. Βρισκόταν για ανεφοδιασμό στο Νούουκ της Γροιλανδίας, αναζητώντας τα ίχνη του «Κangei Maru», του πλοίου επικεφαλής του ιαπωνικού φαλαινοθηρικού στόλου, τον οποίο ο Γουότσον υποπτεύεται ως ένοχο για τη θανάτωση τουλάχιστον 1.000 φαλαινών στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής. Το συγκεκριμένο πλοίο έχει αυτονομία πλεύσης συνολικά 13.000 χιλιομέτρων και για αυτόν τον λόγο εκτιμάται ότι κινείται ακριβώς σε «απαγορευμένη ζώνη».



Οι Ιάπωνες απορρίπτουν την αιτίαση αυτή. Γενικότερα έχουν γίνει αρκετά πιο προσεκτικοί εξαιτίας της διαμάχης με τον «τρελό Γεροκαναδό», όπως τον αποκαλούν. Το ερώτημα είναι τώρα αν οι αρχές της Δανίας, που έχουν τη σχετική δικαιοδοσία στην ημιανεξάρτητη Γροιλανδία, θα ενδώσουν στις ιαπωνικές πιέσεις και θα τον εκδώσουν. Σύμφωνα με την οργάνωσή του, αν συμβεί κάτι τέτοιο, τον περιμένουν αρκετά χρόνια φυλακή. Η απόφαση αναμένεται μετά τις 15 Αυγούστου. Το αίτημά του να αφεθεί με εγγύηση απορρίφθηκε, αφού η εμπειρία λέει ότι μόλις θα πλήρωνε, θα φρόντιζε να γίνει καπνός.

