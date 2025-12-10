Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Χοκάιντο βόρεια της Ιαπωνίας σε εστιακό βάθος 31 χλμ., σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου.
Νωρίτερα, το σεισμολογικό ινστιτούτο είχε εκτιμήσει ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,5 βαθμοί και το εστιακό του βάθος 57 χλμ.
Δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές μετά τον σεισμό.
Ο σεισμός προκάλεσε ανησυχία, καθώς μόλις προχθές, Δευτέρα, ισχυρή σεισμική δόνηση 7,6 βαθμών έπληξε τη Μισάουα, στις βορειοανατολικές ακτές της Ιαπωνίας, προκαλώντας τσουνάμι ύψους έως και 70 εκατοστών. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό της Δευτέρας, σύμφωνα με τις αρχές.
- Έρευνες για τον εντοπισμό ενός γιοτ που απέπλευσε από το Ισραήλ με προορισμό την Κρήτη
- Η κυβέρνηση Τραμπ κήρυξε τον πόλεμο στην... «πολιτικά ορθή» γραμματοσειρά Calibri - Eπιστροφή στην Times New Roman
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να αποφασίζει ποιος εισέρχεται στην ΕΕ, όχι οι λαθρέμποροι
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.