Ιαπωνία: Πολιτικό θέμα ο υπνάκος του πρωθυπουργού στην επανεκλογή του - Βίντεο

Πολιτικό θέμα προέκυψε στην Ιαπωνία όταν οι κάμερες έπιασαν τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίγκερου Ισίμπα να... κοιμάται στα έδρανα του κοινοβουλίου την ώρα που πραγματοποιούνταν ψηφοφορία για την επανεκλογή μέλους της κυβέρνησής του.

Ο πρωθυπουργός Σίγκερου Ισίμπα πιάστηκε να παίρνει έναν υπνάκο τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της κρίσιμης κοινοβουλευτικής διαδικασίας, κάτι που προκάλεσε τις έντονες επικρίσεις της αντιπολίτευσης.

Στο βίντεο, που έχει γίνει viral, οι υπουργοί του διακρίνονται να τον κοιτούν αμήχανοι.

Japanese social media was quick to point out that PM Shigeru Ishiba appeared to doze off during Monday’s vote in parliament for a new prime minister.



The reason? Cold medicine, said Chief Cabinet Secretary Hayashi, who’s seen in the video beside Ishiba, checking if he’s alright. pic.twitter.com/CY6PX864Vl — Hanako Montgomery (@HanakoMontgome1) November 11, 2024

Αργά τη Δευτέρα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία του πρωθυπουργού.

«Ο πρωθυπουργός ήταν εξαιρετικά απασχολημένος με τη δουλειά του μέχρι αργά το βράδυ, και καταλαβαίνω ότι είχε κρυώσει, και έπαιρνε φάρμακα για το κρυολόγημα», είπε ο Γιοσιμάσα. Είπε ότι εκτός από το κρυολόγημα «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την υγεία του».

Ορισμένοι βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους της αντιπολίτευσης, επέκριναν τη συμπεριφορά του Σιγκέρου.



Ο Νομπουγιούκι Μπάμπα ηγέτης του Ιαπωνικού Κόμματος Καινοτομίας είπε ότι ενώ πίστευε ότι ο Σιγκέρου ήταν αναμφίβολα κουρασμένος, οι ενέργειές του ήταν «ακατάλληλες» για την περίσταση.



«Πραγματοποιούσαμε εκλογές για να αποφασίσουμε για τον επικεφαλής ενός από τους τρεις κλάδους της κυβέρνησης, οπότε νομίζω ότι θα ήταν ακατάλληλο κάποιος να ξεκουραστεί κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας εκλογής», σημείωσε.



