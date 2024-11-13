Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ αποκοιμήθηκα»: Θέμα στην Ιαπωνία ο υπνάκος του πρωθυπουργού στη Βουλή - Βίντεο

Ο πρωθυπουργός Σίγκερου Ισίμπα πιάστηκε να παίρνει έναν υπνάκο κατά τη διάρκεια κρίσιμης ψηφοφορίας, ενώ οι υπουργοί του διακρίνονται να τον κοιτούν αμήχανοι 

Ιαπωνία: Πολιτικό θέμα ο υπνάκος του πρωθυπουργού στην επανεκλογή του - Βίντεο

Πολιτικό θέμα προέκυψε στην Ιαπωνία όταν οι κάμερες έπιασαν τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίγκερου Ισίμπα να... κοιμάται στα έδρανα του κοινοβουλίου την ώρα που πραγματοποιούνταν  ψηφοφορία για την επανεκλογή μέλους της κυβέρνησής του.

Ο πρωθυπουργός Σίγκερου Ισίμπα πιάστηκε να παίρνει έναν υπνάκο τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της κρίσιμης κοινοβουλευτικής διαδικασίας, κάτι που προκάλεσε τις έντονες επικρίσεις της αντιπολίτευσης. 

Στο βίντεο, που έχει γίνει viral, οι υπουργοί του διακρίνονται να τον κοιτούν αμήχανοι. 

Αργά τη Δευτέρα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία του πρωθυπουργού.

«Ο πρωθυπουργός ήταν εξαιρετικά απασχολημένος με τη δουλειά του μέχρι αργά το βράδυ, και καταλαβαίνω ότι είχε κρυώσει, και έπαιρνε φάρμακα για το κρυολόγημα», είπε ο Γιοσιμάσα. Είπε ότι εκτός από το κρυολόγημα «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την υγεία του».

Ορισμένοι βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους της αντιπολίτευσης, επέκριναν τη συμπεριφορά του Σιγκέρου. 

Ο Νομπουγιούκι Μπάμπα ηγέτης του Ιαπωνικού Κόμματος Καινοτομίας είπε ότι ενώ πίστευε ότι ο Σιγκέρου ήταν αναμφίβολα κουρασμένος, οι ενέργειές του ήταν «ακατάλληλες» για την περίσταση.

«Πραγματοποιούσαμε εκλογές για να αποφασίσουμε για τον επικεφαλής ενός από τους τρεις κλάδους της κυβέρνησης, οπότε νομίζω ότι θα ήταν ακατάλληλο κάποιος να ξεκουραστεί κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας εκλογής», σημείωσε. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιαπωνία πρωθυπουργός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark