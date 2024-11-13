Οι ΗΠΑ θα ανοίξουν επίσημα σήμερα μια νέα αεροπορική βάση στη βόρεια Πολωνία.

Η Βαρσοβία προσπαθεί να καθησυχάσει τους πολίτες της πως το ΝΑΤΟ εγγυάται την ασφάλειά τους εν μέσω ανησυχιών μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές.

Το Κρεμλίνο δήλωσε από την πλευρά του, ότι η νέα αμερικανική βάση πυραύλων εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών να περιοριστεί η Ρωσία με τη μετακίνηση αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών πιο κοντά στα σύνορά της.

Τα σχέδια για τη βάση, που βρίσκεται στην πόλη Ρεντζικόβο κοντά στις ακτές της Βαλτικής, ανάγονται στα χρόνια του 2000 και η Βαρσοβία λέει πως δείχνει ότι η στρατιωτική συμμαχία της Πολωνίας με την Ουάσινγκτον παραμένει στέρεη, όποιος κι αν βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

"Πήρε λίγο καιρό, όμως αυτή η δομή δείχνει τη γεωστρατηγική αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών", ανέφερε σε βίντεο που αναρτήθηκε χθες, Τρίτη, στο X ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Ο Πολωνός συντηρητικός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα, ο οποίος τονίζει τις θερμές σχέσεις του με τον Τραμπ, θα είναι παρών στα εγκαίνια της βάσης.

Η βάση των ΗΠΑ στο Ρεντζικόβο είναι μέρος μιας ευρύτερης πυραυλικής ασπίδας του ΝΑΤΟ ("Aegis Ashore"), η οποία σύμφωνα με τη Συμμαχία μπορεί να αναχαιτίζει μικρού έως μέσου βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Άλλα σημαντικά στοιχεία της ασπίδας περιλαμβάνουν μια δεύτερη εγκατάσταση στη Ρουμανία, αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο ισπανικό λιμάνι Ρότα και ένα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στην τουρκική πόλη Κιουρετσίκ.

Η Μόσχα την είχε χαρακτηρίσει απειλή ήδη από το 2007, όταν βρισκόταν ακόμη στα σχέδια.

Το ΝΑΤΟ λέει πως η ασπίδα είναι καθαρά αμυντική.

Στρατιωτικές πηγές δήλωσαν στο Reuters πως το σύστημα στην Πολωνία μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί μόνο εναντίον πυραύλων που εκτοξεύονται από τη Μέση Ανατολή και πως το ραντάρ θα χρειαστεί μια αλλαγή κατεύθυνσης προκειμένου να αναχαιτίζει πυραύλους από τη Ρωσία, μία περίπλοκη διαδικασία που συνεπάγεται αλλαγή πολιτικής.

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Καμίζ δήλωσε τη Δευτέρα πως η εμβέλεια της ασπίδας θα πρέπει να διευρυνθεί, κάτι το οποίο θα συζητήσει η Πολωνία με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα συναντηθεί με τον Ντούντα και τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στη Βαρσοβία αργότερα μέσα στη μέρα.

Σήμερα, το Κρεμλίνο δήλωσε πως η έναρξη λειτουργίας μιας νέας αμερικανικής βάσης πυραύλων στην Πολωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστεί η Ρωσία με τη μετακίνηση αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών πιο κοντά στα σύνορά της.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αντιτεθεί στα σχέδια για τη βάση ήδη από τα χρόνια του 2000, όταν ο Τζορτζ Γ. Μπους ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Είπε πως ο Πούτιν είχε επιμείνει τότε πως οι ΗΠΑ έλεγαν ψέματα ότι σκοπός της ήταν η αναχαίτιση τυχόν ιρανικών πυραύλων.

"Είναι μία επιβεβαίωση ότι ο πρόεδρος Πούτιν είχε δίκιο. Αυτά τα σχέδια εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Είναι η ανέλιξη αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών στο ευρωπαϊκό έδαφος προς τα σύνορά μας", είπε ο Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δεν είπε τι μέτρα μπορεί να λάβει η Ρωσία ως απάντηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

