Πεντάγωνο: Ο Τεϊσέιρα καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για διαρροή στρατιωτικών μυστικών

O νεαρός άνδρας που έκλεψε εκατοντάδες απόρρητα έγγραφα από το Πεντάγωνο και τα μοιράστηκε στο διαδίκτυο καταδικάστηκε την Τρίτη σε 15 χρόνια κάθειρξη.

Ο Τζακ Τεϊσέιρα, 22 ετών, ομολόγησε την ενοχή του σε έξι κατηγορίες για σκόπιμη κατοχή και μετάδοση πληροφοριών εθνικής σημασίας τον Μάρτιο.

Οι εισαγγελείς ζητούσαν ποινή κάθειρξης 17 ετών για τον πρώην μέλος της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας της Μασαχουσέτης.

"Όλη η ευθύνη πέφτει στους ώμους μου...και αποδέχομαι ό,τι μπορεί να φέρει αυτό", τόνισε ο Τεϊσέιρα σε συνέντευξή του σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Κατά τη διάρκεια της ποινής του, η δικαστής Ίντιρα Ταλγουάνι σημείωσε ότι η διαρροή εγγράφων συνέβη αφού ο Teixeira έλαβε εκτενή εκπαίδευση που εξηγούσε τις συνέπειες για τις διαρροές και αφού προειδοποιήθηκε για τον τρόπο χρήσης απόρρητου υλικού.

Τζακ Τεϊσέιρα

"Παρόλα αυτά, δημοσιεύσατε στο διαδίκτυο εκατοντάδες έγγραφα κατά τη διάρκεια ενός έτους", είπε η δικαστής.

Μετά την καταδίκη του 22χρονου, η Τζόντι Κόεεν, η ειδική πράκτορας που είναι υπεύθυνη για το γραφείο του FBI στη Βοστώνη, αποκάλεσε τον Τεϊσέιρα "έναν από τους πιο παραγωγικούς διαρρήκτες απόρρητων πληροφοριών στην αμερικανική ιστορία", ο οποίος δημοσίευε απόρρητες πληροφορίες στο διαδίκτυο σχεδόν κάθε μέρα για περισσότερο από ένα χρόνο.

"Τις μετέδωσε στους αντιπάλους μας και στους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο", σημείωσε η Κοέν.

Μερικές από τις πληροφορίες που διέρρευσε ο νεαρός περιελάμβαναν μετακινήσεις αμερικανικών στρατευμάτων στο εξωτερικό, την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία και συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο ξένου αντιπάλου να στοχεύσει αμερικανικές δυνάμεις στο εξωτερικό.

"Διαρροή πληροφοριών που η κυβέρνηση έκρινε ότι ήταν πιθανό να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις Ηνωμένες Πολιτείες", δήλωσε από πλευράς του ο αναπληρωτής εισαγγελέας των ΗΠΑ Τζόσουα Σ. Λέβι σε συνέντευξη Τύπου.

"Δεν θα γνωρίζουμε για αρκετά χρόνια την πλήρη έκταση της ζημιάς που προκάλεσε ο Τεϊσέιρα" δήλωσε μάλιστα ο Λέβι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.