Ποιος μπορεί να διαδεχθεί τον Πάπα Φραγκίσκο; Εννέα πιθανοί υποψήφιοι

Ένα παλιό ιταλικό ρητό προειδοποιεί να μην εμπιστεύεστε ή να μην επενδύετε χρήματα σε οποιονδήποτε υποτιθέμενο επικρατέστερο πριν από το κονκλάβιο, την κεκλεισμένων των θυρών συγκέντρωση των καρδιναλίων που θα επιλέξει τον ποντίφικα. Λέει ειδικότερα: "Όποιος μπαίνει στο κονκλάβιο ως πάπας, βγαίνει από αυτό ως καρδινάλιος".

Το Reuters όμως παρουσιάζει μερικά ονόματα που συζητούνται ως πιθανοί διάδοχοι του Πάπα Φραγκίσκου, ο θάνατος του οποίου σε ηλικία 88 ετών ανακοινώθηκε από το Βατικανό τη Δευτέρα. Αναλυτικά οι πιθανοί αντικαταστάτες:

Jean-Marc Aveline, αρχιεπίσκοπος Μασσαλίας, Γάλλος, 66 ετών

Σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο, είναι γνωστός σε ορισμένους εγχώριους καθολικούς κύκλους ως Ιωάννης XXIV, εξαιτίας της ομοιότητάς του με τον Πάπα Ιωάννη XXIII, τον στρογγυλόσωμο μεταρρυθμιστή Πάπα των αρχών της δεκαετίας του 1960.

Ο Πάπας Φραγκίσκος κάποτε αστειεύτηκε ότι ο διάδοχός του μπορεί να πάρει το όνομα Ιωάννης XXIV.

Ο Aveline είναι γνωστός για τον λαϊκό χαρακτήρα του, την προθυμία του να αστειεύεται και την ιδεολογική του εγγύτητα με τον Φραγκίσκο, ιδίως όσον αφορά τη μετανάστευση και τις σχέσεις με τον μουσουλμανικό κόσμο. Είναι επίσης ένας σοβαρός διανοούμενος, με διδακτορικό στη θεολογία και πτυχίο φιλοσοφίας.

Γεννήθηκε στην Αλγερία από οικογένεια Ισπανών μεταναστών που μετακόμισαν στη Γαλλία μετά την ανεξαρτησία της Αλγερίας και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Μασσαλία, ένα λιμάνι που αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμών και θρησκειών εδώ και αιώνες.

Υπό τον Φραγκίσκο, ο Aveline έκανε μεγάλα βήματα στην καριέρα του, καθώς έγινε επίσκοπος το 2013, αρχιεπίσκοπος το 2019 και καρδινάλιος τρία χρόνια αργότερα. Το κύρος του ενισχύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν διοργάνωσε ένα διεθνές εκκλησιαστικό συνέδριο για θέματα της Μεσογείου, στο οποίο ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ο βασικός προσκεκλημένος.

Αν έπαιρνε την κορυφαία θέση, ο Aveline θα γινόταν ο πρώτος Γάλλος πάπας από τον 14ο αιώνα.

Θα είναι επίσης ο νεότερος Πάπας μετά τον Ιωάννη Παύλο Β΄. Καταλαβαίνει αλλά δεν μιλάει ιταλικά - ενδεχομένως ένα σημαντικό μειονέκτημα για μια θέση που φέρει επίσης τον τίτλο του Επισκόπου της Ρώμης και απαιτεί μεγάλη εξοικείωση με τα ρωμαϊκά παιχνίδια εξουσίας και τις ίντριγκες.

Καρδινάλιος Peter Erdo, Ούγγρος, 72 ετών

Αν εκλεγεί ο Erdo, θα θεωρηθεί αναπόφευκτα ως ένας συμβιβαστικός υποψήφιος - κάποιος από το συντηρητικό στρατόπεδο που έχει ωστόσο χτίσει γέφυρες με τον προοδευτικό κόσμο του Φραγκίσκου.

Ο Erdo θεωρούνταν ήδη υποψήφιος στο τελευταίο κονκλάβιο του 2013 χάρη στις εκτεταμένες εκκλησιαστικές επαφές του στην Ευρώπη και την Αφρική, καθώς και στο γεγονός ότι θεωρούνταν πρωτοπόρος της κίνησης του Νέου Ευαγγελισμού για την αναζωπύρωση της καθολικής πίστης στα προηγμένα έθνη - μια κορυφαία προτεραιότητα για πολλούς καρδιναλίους.

Κατατάσσεται ως συντηρητικός στη θεολογία και σε ομιλίες του σε όλη την Ευρώπη τονίζει τις χριστιανικές ρίζες της ηπείρου. Ωστόσο, θεωρείται επίσης ρεαλιστής και δεν συγκρούστηκε ποτέ ανοιχτά με τον Φραγκίσκο, σε αντίθεση με άλλους που πιστεύουν στην παράδοση.

Τούτου λεχθέντος, προκάλεσε αίσθηση στο Βατικανό κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης του 2015, όταν εναντιώθηκε στην έκκληση του Πάπα Φραγκίσκου προς τις εκκλησίες να δέχονται πρόσφυγες, λέγοντας ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με εμπορία ανθρώπων - φαινομενικά ευθυγραμμιζόμενος με τον εθνικιστή πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Με γνώσεις στο εκκλησιαστικό δίκαιο, ο Erdo ανελισσόταν ταχύτατα καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, καθώς έγινε επίσκοπος στα 40 του χρόνια και καρδινάλιος το 2003, όταν ήταν μόλις 51 ετών, γεγονός που τον κατέστησε το νεότερο μέλος του Κολεγίου των Καρδιναλίων μέχρι το 2010.

Γνωρίζει άριστα ιταλικά και μιλάει επίσης γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά και ρωσικά, γεγονός που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να ξεπαγώσει τις σχέσεις μεταξύ της Καθολικής και της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Erdo δεν είναι χαρισματικός ομιλητής, αλλά ενώ αυτό κάποτε αναμφίβολα θεωρούνταν σοβαρό μειονέκτημα, θα μπορούσε ενδεχομένως να θεωρηθεί πλεονέκτημα αυτή τη φορά, αν οι καρδινάλιοι επιθυμούν έναν ήρεμο παπισμό μετά τα «πυροτεχνήματα» της θητείας του Φραγκίσκου.

Καρδινάλιος Mario Grech, γενικός γραμματέας της Συνόδου των Επισκόπων, Μαλτέζος, 68 ετών

Ο Grech κατάγεται από το Γκόζο, ένα μικροσκοπικό νησί που αποτελεί μέρος της Μάλτας, της μικρότερης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά από το μικρό του ξεκίνημα έφτασε σε μεγάλα πράγματα, διορισμένος από τον Πάπα Φραγκίσκο ως γενικός γραμματέας της Συνόδου των Επισκόπων - μια σημαντική στο Βατικανό.

Ενώ αρχικά θεωρήθηκε ως συντηρητικός, ο Grech έχει γίνει εδώ και χρόνια υποστηρικτής των μεταρρυθμίσεων του Φραγκίσκου εντός της Εκκλησίας.

Το 2008, αρκετοί ομοφυλόφιλοι πολίτες της Μάλτας δήλωσαν ότι εγκαταλείπουν την Εκκλησία σε ένδειξη διαμαρτυρίας γι' αυτό που θεωρούσαν ως αντι-ΛΟΑΤ στάση του τότε ποντίφικα - του Πάπα Βενέδικτου.

Ο Grech τους πρόσφερε λίγη συμπόνοια εκείνη την εποχή, αλλά μιλώντας στο Βατικανό το 2014, κάλεσε την Εκκλησία να είναι πιο δεκτική στα ΛΟΑΤ μέλη της και δημιουργική στην εξεύρεση νέων τρόπων αντιμετώπισης των σύγχρονων οικογενειακών καταστάσεων.

Την επόμενη ημέρα, ο Πάπας Φραγκίσκος τον συνεχάρη για την ομιλία του.

Το 2018, ο Grech μίλησε για το πώς αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Εκκλησία. "Διανύουμε μια περίοδο αλλαγών. Και για μένα αυτό είναι κάτι πολύ θετικό", δήλωσε στην εφημερίδα Malta Today. Προειδοποίησε ότι δεν θα παραμείνει σχετική με τη σύγχρονη κοινωνία αν δεν ξεπεράσει τη νοσταλγία για το παρελθόν.

Οι απόψεις του έχουν κερδίσει ορισμένους εχθρούς υψηλού προφίλ, και ο συντηρητικός καρδινάλιος Gerhard Muller στράφηκε εναντίον του το 2022, υποτιμώντας το ακαδημαϊκό του προφίλ και κατηγορώντας τον ότι πάει ενάντια στο καθολικό δόγμα.

Οι σύμμαχοι του Grech επιμένουν ότι έχει φίλους τόσο στο συντηρητικό όσο και στο μετριοπαθές στρατόπεδο και ότι, λόγω του υψηλού προφίλ του, είναι γνωστός σε πολλούς καρδιναλίους, ένα σαφές πλεονέκτημα σε ένα κονκλάβιο όπου τόσοι πολλοί καρδινάλιοι είναι σχετικά άγνωστοι μεταξύ τους.

Προερχόμενος από μια μικροσκοπική χώρα, η εκλογή του ως Πάπα δεν θα δημιουργούσε διπλωματικούς ή γεωπολιτικούς πονοκεφάλους.

Έχει τονίσει ότι επιδιώκει πάντα τη συναίνεση αντί της αντιπαράθεσης. Αλλά μερικές φορές έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις. Το 2016 οδήγησε ένα προσκύνημα για να προσευχηθεί για βροχή μετά από συνάντηση με αγρότες που ανησυχούσαν για την ξηρασία. Μια τοπική εφημερίδα είπε ότι ήταν "μια αναδρομή σε προϊστορικές προσπάθειες πρόκλησης βροχής", αλλά λίγες ημέρες μετά την εκδήλωση, άρχισε πράγματι να βρέχει.

Καρδινάλιος Juan Jose Omella, αρχιεπίσκοπος της Βαρκελώνης, Ισπανός, 79 ετών

Ο Omella είναι ένας άνθρωπος απλός και καλοκάγαθος, ζει μια ταπεινή ζωή παρά τον υψηλό τίτλο του, αφιερώνοντας την εκκλησιαστική του σταδιοδρομία στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την ενσάρκωση ενός συμπονετικού και περιεκτικού οράματος του Καθολικισμού.

"Δεν πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα μόνο μέσα από τα μάτια εκείνων που έχουν τα περισσότερα, αλλά και μέσα από τα μάτια των φτωχών", δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Crux τον Απρίλιο του 2022, με λόγια που αντικατοπτρίζουν το παγκόσμιο όραμα του Φραγκίσκου.

Γεννήθηκε το 1946 στο χωριό Cretas της βορειοανατολικής Ισπανίας. Αφού χειροτονήθηκε το 1970 υπηρέτησε ως ιερέας σε διάφορες ισπανικές ενορίες και πέρασε επίσης ένα χρόνο ως ιεραπόστολος στο Ζαΐρ, που σήμερα ονομάζεται Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Από το 1999 έως το 2015 συνεργάστηκε στενά με τη φιλανθρωπική οργάνωση Manos Unidas της Ισπανίας, η οποία αντιμετωπίζει την πείνα, τις ασθένειες και τη φτώχεια στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Έγινε επίσκοπος το 1996 και προήχθη σε αρχιεπίσκοπο της Βαρκελώνης το 2015. Μόλις ένα χρόνο αργότερα, ο Φραγκίσκος του έδωσε ένα κόκκινο καρδιναλιακό καπέλο - μια κίνηση που θεωρείται σαφής έγκριση των προοδευτικών τάσεων του Omella, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τα πιο συντηρητικά στοιχεία που κάποτε κυριαρχούσαν στην ισπανική εκκλησία.

Ο Omella είναι πρώην πρόεδρος της διάσκεψης των επισκόπων της Ισπανίας. Είχε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας ανεξάρτητης επιτροπής που εκτίμησε το 2023 ότι περισσότεροι από 200.000 ανήλικοι μπορεί να έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά από Ισπανούς κληρικούς σε διάστημα δεκαετιών.

Η Omella έχει επανειλημμένα ζητήσει συγχώρεση για την κακή διαχείριση της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά έχει αρνηθεί ότι τόσα πολλά παιδιά κακοποιήθηκαν, με εσωτερική έρευνα της Εκκλησίας να εντοπίζει μόλις 927 θύματα από τη δεκαετία του 1940.

"Στο τέλος της ημέρας, οι αριθμοί δεν μας οδηγούν πουθενά. Το σημαντικό είναι οι άνθρωποι και να επανορθώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο", δήλωσε. "Η απόδοση ευθυνών δεν είναι ο σωστός τρόπος. Το πρόβλημα δεν ανήκει στην Εκκλησία, ανήκει στην κοινωνία στο σύνολό της".

Το 2023, ο Φραγκίσκος κάλεσε τον Omella να ενταχθεί στο εννεαμελές συμβούλιο των καρδιναλίων του για να τον συμβουλεύει σε θέματα διακυβέρνησης. Εάν το κονκλάβιο αποφασίσει ότι η Εκκλησία χρειάζεται μια νέα προσέγγιση, τότε αυτή η εγγύτητα θα μετρήσει εναντίον του Omella.

Καρδινάλιος Pietro Parolin, Ιταλός, διπλωμάτης του Βατικανού, 70 ετών

Ο Parolin θεωρείται ως υποψήφιος συμβιβασμός μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών. Υπήρξε διπλωμάτης της Εκκλησίας στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και υπηρέτησε ως Καρδινάλιος Υπουργός Εξωτερικών του Πάπα Φραγκίσκου από το 2013, τη χρονιά που εξελέγη ο Φραγκίσκος.

Η θέση είναι παρόμοια με αυτή του πρωθυπουργού και αποκαλούνται συχνά "αναπληρωτές του Πάπα", επειδή κατατάσσονται δεύτεροι μετά τον ποντίφικα στην ιεραρχία του Βατικανού.

Ο Parolin υπηρέτησε προηγουμένως ως αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών υπό τον Πάπα Βενέδικτο, ο οποίος το 2009 τον διόρισε πρεσβευτή του Βατικανού στη Βενεζουέλα, όπου υπερασπίστηκε την Εκκλησία έναντι των κινήσεων αποδυνάμωσής της από τον τότε πρόεδρο Ούγκο Τσάβες.

Ήταν επίσης ο κύριος αρχιτέκτονας της προσέγγισης του Βατικανού με την Κίνα και το Βιετνάμ. Οι συντηρητικοί του επιτέθηκαν για μια συμφωνία σχετικά με τον διορισμό επισκόπων στην κομμουνιστική Κίνα. Ο ίδιος υπερασπίστηκε τη συμφωνία λέγοντας ότι αν και δεν ήταν τέλεια, απέφυγε το σχίσμα και παρείχε κάποια μορφή επικοινωνίας με την κυβέρνηση του Πεκίνου.

Ο Parolin δεν υπήρξε ποτέ ακτιβιστής στην πρώτη γραμμή ή θορυβώδης ακτιβιστής στους λεγόμενους Πολιτιστικούς Πολέμους της Εκκλησίας, οι οποίοι επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως οι αμβλώσεις και τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, αν και κάποτε καταδίκασε τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ομοφυλοφίλων σε πολλές χώρες ως "ήττα για την ανθρωπότητα".

Έχει υπερασπιστεί την εξουσία του Βατικανού επί των τοπικών εκκλησιαστικών ηγετών, επικρίνοντας τις προσπάθειες στη Γερμανία να επιτραπεί στους ιερείς να ευλογούν συμβολικά τα ζευγάρια του ίδιου φύλου. Είπε ότι οι τοπικές Εκκλησίες δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που θα καταλήξουν να επηρεάζουν όλους τους Καθολικούς.

Ένας ήπιος και ευγενικός άνθρωπος, ο Parolin θα επέστρεφε τον παπισμό στους Ιταλούς μετά από τρεις διαδοχικούς μη Ιταλούς πάπες - τον Ιωάννη Παύλο Β' από την Πολωνία, τον Βενέδικτο από τη Γερμανία και τον Φραγκίσκο από την Αργεντινή.

Εισήλθε στη διπλωματική υπηρεσία του Βατικανού μόλις τρία χρόνια μετά την χειροτονία το 1980. Όμως ένας παράγοντας που τον ευνοεί είναι ότι μιλάει πολλές γλώσσες.

Καρδινάλιος Luis Antonio Gokim Tagle, Φιλιππινέζος, 67 ετών

Ο Tagle αποκαλείται συχνά «Ασιάτης Φραγκίσκος» λόγω της παρόμοιας δέσμευσής του για κοινωνική δικαιοσύνη και αν εκλεγεί θα είναι ο πρώτος ποντίφικας από την Ασία.

Στη θεωρία, ο Tagle, ο οποίος γενικά προτιμά να τον αποκαλούν με το παρατσούκλι του "Chito", φαίνεται να τηρεί όλες τις προύποθέσεις που τον καθιστούν ικανό να γίνει Πάπας.

Έχει δεκαετίες εμπειρίας από την χειροτονία του το 1982. Στη συνέχεια απέκτησε διοικητική εμπειρία, πρώτα ως επίσκοπος του Imus και στη συνέχεια ως αρχιεπίσκοπος της Μανίλας.

Ο Πάπας Βενέδικτος τον έκανε καρδινάλιο το 2012.

Σε μια κίνηση που θεωρήθηκε από ορισμένους ως στρατηγική του Φραγκίσκου να δώσει στον Tagle κάποια εμπειρία στο Βατικανό, ο Πάπας το 2019 τον μετέθεσε από τη Μανίλα και τον διόρισε επικεφαλής του ιεραποστολικού βραχίονα της Εκκλησίας, επίσημα γνωστού ως Dicastery for Evangelisation.

Προέρχεται από αυτό που κάποιοι αποκαλούσαν «ο καθολικός πνεύμονας της Ασίας», επειδή οι Φιλιππίνες έχουν τον μεγαλύτερο καθολικό πληθυσμό της περιοχής. Η μητέρα του ήταν Κινέζα Φιλιππινέζα. Μιλάει άπταιστα ιταλικά και αγγλικά.

Μεταξύ 2015 και 2022, ήταν ο κορυφαίος ηγέτης της Caritas Internationalis, μιας συνομοσπονδίας περισσότερων από 160 καθολικών οργανώσεων αρωγής, κοινωνικών υπηρεσιών και ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο.

Το 2022, ο Πάπας Φραγκίσκος απέλυσε ολόκληρη την ηγεσία της, μετά από κατηγορίες για εκφοβισμό και ταπείνωση των εργαζομένων, και διόρισε έναν επίτροπο για να τη διευθύνει. Ο Tagle, ο οποίος επίσης απομακρύνθηκε από το ρόλο του, ήταν ονομαστικά πρόεδρος, αλλά δεν συμμετείχε στις καθημερινές λειτουργίες, τις οποίες επέβλεπε ένας λαϊκός γενικός διευθυντής.

Ανακοινώνοντας τη δραματική απόφαση του Πάπα, ο Tagle είπε σε συνάντηση της συνομοσπονδίας ότι οι αλλαγές είναι μια στιγμή για να «αντιμετωπίσουμε τις αποτυχίες μας». Μένει να δούμε πώς η ιστορία αυτή θα επηρεάσει τις πιθανότητες του Tagle για τον παπισμό.

Καρδινάλιος Joseph Tobin, αρχιεπίσκοπος του Newark, N.J., Αμερικανός, 72 ετών

Είναι απίθανο οι καρδινάλιοι του κόσμου να επιλέξουν τον πρώτο Πάπα των ΗΠΑ, αλλά αν ήταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο, ο Tobin θα φαινόταν η πιο πιθανή επιλογή.

Πρώην παγκόσμιος ηγέτης ενός μεγάλου καθολικού θρησκευτικού τάγματος, γνωστού ως Redemptorists, ο γεννημένος στο Ντιτρόιτ Tobin έχει περάσει χρόνο σε χώρες σε όλο τον κόσμο και μιλάει άπταιστα ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά και πορτογαλικά. Έχει επίσης εμπειρία στην υπηρεσία του Βατικανού και σε κορυφαίες θέσεις στην εκκλησία των ΗΠΑ.

Ο Tobin υπηρέτησε ως δεύτερος στη σειρά σε ένα γραφείο του Βατικανού από το 2009-12 και στη συνέχεια διορίστηκε από τον Πάπα Βενέδικτο αρχιεπίσκοπος της Ινδιανάπολης της Ιντιάνα. Ο Φραγκίσκος τον προήγαγε σε καρδινάλιο το 2016 και αργότερα τον έκανε αρχιεπίσκοπο του Νιούαρκ.

Σε αυτόν τον τελευταίο του ρόλο, ο Tobin, ένας μεγαλόσωμος άντρας, ασχολήθηκε με ένα από τα πιο προβεβλημένα καθολικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών. Το 2018, ο τότε καρδινάλιος Theodore McCarrick, ένας από τους προκατόχους του Tobin στο Νιούαρκ, απομακρύνθηκε λόγω κατηγοριών για σεξουαλικά παραπτώματα με ιεροσπουδαστές.

Ο McCarrick, ο οποίος αρνείται κάθε αδίκημα, παραιτήθηκε από καρδινάλιος και αργότερα κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Βατικανού και απομακρύνθηκε από την ιεροσύνη.

Ο Tobin κέρδισε επαίνους για τον χειρισμό του σκανδάλου, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής του να δημοσιοποιήσει προηγουμένως εμπιστευτικούς διακανονισμούς μεταξύ της αρχιεπισκοπής και των φερόμενων ως θυμάτων του McCarrick.

Ο Tobin είναι ο μεγαλύτερος από 13 παιδιά και έχει δηλώσει ότι είναι αλκοολικός σε ανάρρωση. Είναι γνωστός για τη στάση του ανοίγματος απέναντι στα ΛΟΑΤ άτομα, γράφοντας το 2017 ότι "σε πάρα πολλά μέρη της εκκλησίας μας τα ΛΟΑΤ άτομα έχουν αισθανθεί ανεπιθύμητα, αποκλεισμένα, ακόμα και ντροπιασμένα".

Καρδινάλιος Peter Kodwo Appiah Turkson, Γκανέζος, αξιωματούχος του Βατικανού, 76 ετών

Από ένα ταπεινό ξεκίνημα σε μια μικρή πόλη της Αφρικής, ο καρδινάλιος Peter Turkson έχει καταφέρει να κάνει σπουδαία πράγματα στην Εκκλησία, καθιστώντας τον υποψήφιο για να γίνει ο πρώτος Πάπας από την υποσαχάρια Αφρική.

Συνδυάζει ένα μακροχρόνιο ποιμαντικό υπόβαθρο με τη φροντίδα κοινοτήτων στη Γκάνα με την πρακτική εμπειρία της διεύθυνσης διαφόρων γραφείων του Βατικανού, ενώ έχει και ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες.

Το γεγονός ότι προέρχεται από μια από τις πιο δυναμικές περιοχές για την Εκκλησία αναμένεται να ενισχύσει το κύρος του.

Τέταρτος γιος σε μια οικογένεια 10 παιδιών, ο Turkson γεννήθηκε στο Wassaw Nsuta, στην τότε Gold Coast της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Ο πατέρας του εργαζόταν σε ένα κοντινό ορυχείο και ήταν ξυλουργός, ενώ η μητέρα του πουλούσε λαχανικά στην αγορά.

Σπούδασε σε σεμινάρια στη Γκάνα και τη Νέα Υόρκη, χειροτονήθηκε το 1975 και στη συνέχεια δίδαξε στη Γκάνα και έκανε προχωρημένες βιβλικές σπουδές στη Ρώμη.

Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' τον διόρισε αρχιεπίσκοπο του Cape Coast το 1992 και 11 χρόνια αργότερα τον έκανε τον πρώτο καρδινάλιο στην ιστορία του δυτικοαφρικανικού κράτους.

Οι προαγωγές συνεχίστηκαν υπό τον διάδοχο του Ιωάννη Παύλου, Βενέδικτο, ο οποίος τον έφερε στο Βατικανό το 2009 και τον έκανε επικεφαλής του Ποντιφικού Συμβουλίου για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη - το όργανο που προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την παγκόσμια ειρήνη.

Σε αυτόν τον ρόλο, ήταν ένας από τους στενότερους συμβούλους του Πάπα σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και τράβηξε μεγάλη προσοχή συμμετέχοντας σε συνέδρια όπως το οικονομικό φόρουμ του Νταβός.

Ο Φραγκίσκος συγχώνευσε το τμήμα του Turkson το 2016 με τρία άλλα γραφεία, οδηγώντας σε αυτό που κάποιοι είδαν ως αγώνα εξουσίας μεταξύ αυτού και ενός άλλου καρδιναλίου.

Ο Turkson παραιτήθηκε από αυτόν τον ρόλο το 2021 και διορίστηκε επικεφαλής δύο παπικών ακαδημιών για τις επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες.

Το 2023 δήλωσε στο BBC ότι προσευχόταν "ενάντια" στο ενδεχόμενο να εκλεγεί Πάπας, αλλά ορισμένοι από τους επικριτές του είπαν ότι, δεδομένων των εμφανίσεών του στα μέσα ενημέρωσης, φαινόταν ότι έκανε εκστρατεία για τη θέση.

Matteo Maria Zuppi, Ιταλός, αρχιεπίσκοπος της Μπολόνια, 69 ετών

Όταν ο Zuppi πήρε προαγωγή το 2015 και έγινε αρχιεπίσκοπος της Μπολόνια, τα εθνικά μέσα ενημέρωσης τον ανέφεραν ως τον «Ιταλό Μπεργκόλιο», λόγω της συγγένειάς του με τον Φραγκίσκο, τον Αργεντινό πάπα που γεννήθηκε ως Jorge Mario Bergoglio.

Ο Zuppi θα ήταν ο πρώτος Ιταλός πάπας από το 1978.

Όπως και ο Πάπας Φραγκίσκος όταν ζούσε στο Μπουένος Άιρες, ο Zuppi είναι γνωστός ως «ιερέας του δρόμου» που επικεντρώνεται στους μετανάστες και τους φτωχούς και ενδιαφέρεται ελάχιστα για τη μεγαλοπρέπεια και το πρωτόκολλο. Χρησιμοποιεί το όνομα "Πάτερ Ματέο" και στην Μπολόνια χρησιμοποιεί μερικές φορές ποδήλατο αντί για επίσημο αυτοκίνητο.

Σε μια πόλη που λατρεύει τα προϊόντα κρέατος, έκανε κάποτε θραύση όταν τα τορτελίνια χωρίς χοιρινό σερβιρίστηκαν, ως επιλογή, για την ημέρα της γιορτής του πολιούχου της Μπολόνια. Ο Zuppi αποκάλεσε την φιλική προς τους μουσουλμάνους κίνηση μια φυσιολογική χειρονομία σεβασμού και ευγένειας.

Αν γινόταν Πάπας, οι συντηρητικοί θα τον αντιμετώπιζαν πιθανότατα με καχυποψία. Τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης της Εκκλησίας θα μπορούσαν επίσης να του αντιταχθούν, καθώς η Ιταλική Καθολική Εκκλησία, της οποίας ηγείται από το 2022, έχει καθυστερήσει να διερευνήσει και να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

Ο Ιταλός καρδινάλιος συνδέεται στενά με την Κοινότητα του Sant'Egidio, μια παγκόσμια καθολική ομάδα για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη που εδρεύει στην ιστορική συνοικία Trastevere της Ρώμης, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως ιερέας.

Το Sant'Egidio, που μερικές φορές αποκαλείται "τα Ηνωμένα Έθνη του Trastevere", μεσολάβησε το 1992 για τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας που έθεσε τέρμα σε έναν εμφύλιο πόλεμο 17 ετών στη Μοζαμβίκη, με τη βοήθεια του Zuppi ως ενός από τους διαμεσολαβητές.

Πρόσφατα ασχολήθηκε με περαιτέρω διπλωματία ως παπικός απεσταλμένος για τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του στον επαναπατρισμό των παιδιών που, σύμφωνα με την Ουκρανία, έχουν απελαθεί στη Ρωσία ή σε εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Ο Zuppi είναι γέννημα-θρέμμα Ρωμαίος με αρκετά έντονη τοπική προφορά και καθολικές οικογενειακές ρίζες.

Ο πατέρας του Enrico ήταν συντάκτης του κυριακάτικου ένθετου της εφημερίδας του Βατικανού L'Osservatore Romano, ενώ ο θείος της μητέρας του, Carlo Confalonieri, ήταν επίσης καρδινάλιος.

Πηγή: skai.gr

