Πούτιν: Η Μόσχα «θα αναλύσει» την πρόταση για παράταση για 30 ημέρες της εκεχειρίας στις επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών

Ανακοινώνοντας το τέλος της πασχαλινής «εκεχειρίας», ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα «θα αναλύσει» την πρόταση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για παράταση για 30 ημέρες της εκεχειρίας στις επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά των μη στρατιωτικών υποδομών.

Υπενθυμίζεται ότι σε νέα πρόταση εκεχειρίας προχώρησε χθες μέσω ανάρτησης στο X ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς έληξε τα μεσάνυχτα Κυριακής προς Δευτέρα η «πασχαλινή εκεχειρία» που είχε νωρίτερα ανακοινώσει ο Πούτιν. Ειδικότερα, ο Ζελένσκι πρότεινε στη Ρωσία την παύση αεροπορικών επιδρομών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε μη στρατιωτικές υποδομές για τουλάχιστον 30 ημέρες.

«Όλο αυτό αξίζει να μελετηθεί προσεκτικά. Ίσως, διμερώς, έπειτα από συνομιλίες. Δεν το αποκλείουμε αυτό. Θα αναλύσουμε λοιπόν όλα αυτά και θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος σε δημοσιογράφους. Ταυτόχρονα κατηγόρησε το Κίεβο ότι κρύβει στρατιωτικούς στόχους πίσω από μη στρατιωτικές υποδομές.

«Έχουμε πάντα θετική στάση ως προς μία εκεχειρία και γι αυτόν τον λόγο παρουσιάσαμε αυτήν την πρωτοβουλία, ειδικά αφού μιλάμε για τις λαμπρές μέρες του Πάσχα», δήλωσε σε δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης ο Πούτιν μιλώντας για την πασχαλινή κατάπαυση του πυρός, την παραβίαση της οποίας δεν σταμάτησαν να καταγγέλλουν τόσο η ουκρανική όσο και η ρωσική πλευρά.

Τόνισε ότι η Ρωσία είναι «θετική» απέναντι σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες και αναμένει από το Κίεβο να έχει την ίδια στάση.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι «η Ουκρανία αντιμετώπισε την πρωτοβουλία της εκεχειρίας σαν παιχνίδι».

Σχολιάζοντας το χτύπημα στην ουκρανική πόλη Σούμι, υποστήριξε ότι λάμβανε χώρα εκεί τελετή βράβευσης Ουκρανών στρατιωτών και επανέλαβε ξανά ότι «είμαστε θετικοί προς όλες τις ειρηνικές προτάσεις».

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι αμφιβάλει για το κατά πόσο η ΕΕ έχει την ικανότητα να εμποδίσει αξιωματούχους να παρευρεθούν στην Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα.

