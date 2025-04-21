Οικουμενικός Πατριάρχης για την εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου: Στάθηκε πιστός φίλος, συνοδοιπόρος και συμπαραστάτης

«Μέσα στην ατμόσφαιρα της απόλυτης πασχαλινής χαράς, σήμερα το πρωί, Δευτέρα της Διακαινησίμου εβδομάδος, ήρθε το άγγελμα της κοιμήσεως του Πάπα Φραγκίσκου. Ενός πολυτίμου εν Χριστώ αδελφού, με τον οποίο από την πρώτη στιγμή της αναρρήσεως του εις τον παπικόν θρόνον είχαμε μία αδελφική και φιλική συνεργασία για το καλό των Εκκλησιών μας και την περαιτέρω προσέγγιση των Εκκλησιών μας και το καλό της ανθρωπότητας» αναφέρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κκ Βαρθολομαίος σε δήλωσή του για την εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου.

«Όλα αυτά τα δώδεκα χρόνια της παποσύνης του στάθηκε πιστός φίλος, συνοδοιπόρος και συμπαραστάτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Γνήσιος φίλος της Ορθοδοξίας, γνήσιος φίλος των ελαχίστων αδελφών του Κυρίου για τους οποίους πολλές φορές εμίλησε, ενήργησε, ενίψε τους πόδας των, άφησε ένα παράδειγμα γνησίας ταπεινώσεως και αδελφικής αγάπης. Θα τον ενθυμούμεθα πάντοτε» σημειώνει στη δήλωσή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης και προσθέτει:

«Όταν το 2014, μόλις ένα χρόνο μετά την εκλογή και την ενθρόνισή του, με δική μου πρόταση και πρωτοβουλία πήγαμε στα Ιεροσόλυμα και προσευχηθήκαμε γονιπετείς ο ένας δίπλα στον άλλον, μπροστά στον Τάφο του Κυρίου, είχαμε συναντήσεις και συνομιλίες εκείνες τις δύο-τρεις ημέρες που περάσαμε μαζί στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, του είχα πει ”Αγιότατε ύστερα από λίγα χρόνια συμπληρώνονται 1.700 χρόνια από τη σύγκλιση της Α' Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βιθυνίας. Θα είναι μία πολύ ωραία και συμβολική πράξις να πάμε μαζί, να εορτάσουμε αυτή την ιστορική επέτειο και να μιλήσουμε για την περαιτέρω πορεία των αδελφών Εκκλησιών μας προς το κοινόν ποτήριον”. Έδειξε ενθουσιασμένος και είπε ”είναι φοβερά σκέψις, φοβερά ιδέα και πρότασις. Μακάρι εμείς να είμαστε καλά και να το πραγματοποιήσουμε αυτό το προσκύνημα στη Νίκαια, εάν δεν το επιτρέψει ο Κύριος, οι διάδοχοί μας”. Όντως επιθυμούσε πολύ να έρθει εντός του τρέχοντος έτους για να συνεορτάσουμε αυτή την ιστορική επέτειο και αυτό το εδήλωσε πολλές φορές στα μέσα ενημερώσεως και στους εκπροσώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι κατά καιρούς τον επισκέφθησαν στη Ρώμη. Δεν ήταν τυχερό, όπως λέμε, να έρθει ο ίδιος. Αν θα είμαι καλά, κάτι θα κάνει βεβαίως το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δεν θα αφήσει να περάσει απαρατήρητη αυτή η επέτειος. Ως προς την πλευρά της Καθολικής Εκκλησίας, θα εξαρτηθεί από το πρόσωπον, τας τοποθετήσεις και τας διαθέσεις του εκλεγισομένου Πάπα, εάν θα θελήσει και πότε θα θελήσει να πάμε στη Νίκαια και να υπογραμμίσουμε τη σημασία αυτής τη μεγάλης επετείου ενός μεγίστου γεγονότος στην Ιστορία του Χριστιανισμού.

Σήμερα, που συναντόμεθα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με όλους του αρχιερείς του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου τον εν Χριστώ Αναστάντι αδελφικό ασπασμό, μιμνησκόμεθα της προσφιλούς προσωπικότητος του μόλις κοιμηθέντος αδελφού Πάπα Φραγκίσκου και δεόμεθα όλοι μαζί εν ενί στόματι και μία καρδία για την ανάπαυση της ψυχής του εν χώρα ζώντων και εν σκηναίς δικαίων. Προσευχόμεθα να τον ανταμείψει ο Κύριος της ζωής και του θανάτου για τους πολλούς κόπους του για την Εκκλησία και τον Άνθρωπο και να αναδείξει επί του Θρόνου του Αγίου Πέτρου έναν άξιον διάδοχό του, ο οποίος θα ενστερνιστεί τα οράματα του Πάπα Φραγκίσκου και θα συνεχίσει το πολύτιμο έργο του για όλη την Ανθρωπότητα, ιδιαιτέρως για τη Χριστιανιοσύνη και ακόμη ειδικότερα για την προσέγγιση των αδελφών εκκλησιών μας, με απότερον στόχον την πλήρη εν τω κοινώ ποτήριω συνάντησίν των.

Αιωνία σου η μνήμη Πάπα Φραγκίσκε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.