Η σορός του Πάπα Φραγκίσκου θα μπορούσε να μεταφερθεί στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, επιτρέποντας στους πιστούς να αποτίσουν τα σέβη τους ήδη από την Τετάρτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνι σύμφωνα με το Reuters.

Μια ομάδα καρδιναλίων που θα συναντηθεί την Τρίτη αναμένεται να λάβει επίσημη απόφαση για το θέμα, πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάπας Φραγκίσκος, ο πρώτος Λατινοαμερικανός ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, πέθανε, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό σήμερα Δευτέρα.

Ήταν 88 ετών και είχε υποφέρει από διάφορες ασθένειες στα 12 χρόνια που παρέμεινε στον παπικό θρόνο.

