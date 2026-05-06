Ινδονησία: Φονική σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο στη Σουμάτρα

Ένα επιβατικό λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο καυσίμων σε αυτοκινητόδρομο στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 16 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις, σύμφωνα με τις αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Trans-Sumatra, στην επαρχία Νότιας Σουμάτρας, όταν λεωφορείο που μετέφερε τουλάχιστον 20 επιβάτες συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το λεωφορείο ενδέχεται να εξέπεμψε σπινθήρες λίγο πριν από τη σύγκρουση, γεγονός που οδήγησε τον οδηγό να στρίψει δεξιά στην προσπάθειά του να αποφύγει σοβαρότερο περιστατικό. Ωστόσο, το βυτιοφόρο πλησίαζε με μεγάλη ταχύτητα και η μετωπική σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Η σφοδρή πρόσκρουση προκάλεσε πυρκαγιά που τύλιξε και τα δύο οχήματα, παγιδεύοντας πολλούς επιβάτες στο εσωτερικό τους. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο οδηγός του λεωφορείου, 13 επιβάτες, καθώς και ο οδηγός και ο βοηθός του βυτιοφόρου, οι οποίοι απανθρακώθηκαν.

Τέσσερις επιβάτες του λεωφορείου επέζησαν και μεταφέρθηκαν σε κοντινή κλινική. Οι τρεις φέρουν σοβαρά εγκαύματα, ενώ ο τέταρτος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αρχές συνεχίζουν την ταυτοποίηση των θυμάτων, ενώ τα σωστικά συνεργεία αντιμετώπισαν δυσκολίες στην επιχείρηση απεγκλωβισμού λόγω των κατεστραμμένων οχημάτων και της φωτιάς.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, εξαιτίας ανεπαρκών μέτρων οδικής ασφάλειας και υποδομών. Την περασμένη εβδομάδα, σημειώθηκε ακόμη ένα πολύνεκρο δυστύχημα, όταν επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με προαστιακό τρένο κοντά στην Τζακάρτα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 15 γυναικών επιβατών.

Πηγή: skai.gr

