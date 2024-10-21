Πέθανε σε νοσοκομείο των ΗΠΑ, όπου ζούσε, σε ηλικία 83 ετών ο Φετουλάχ Γκιουλέν, ο μεγάλος εχθρός του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον οποίο αποδιδόταν η απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016.

Ο Γκιουλέν ήταν γεννημένος στις 27 Απριλίου 1941.

Ο Μοχάμεντ Φετουλάχ Γκιουλέν ήταν Τούρκος ιερέας, πρώην ιμάμης, συγγραφέας και πολιτική μορφή. Ίδρυσε το κίνημα Γκιουλέν και είχε αναμειχθεί ενεργά στον κοινωνικό διάλογο για το μέλλον της Τουρκίας και του Ισλάμ στον σύγχρονο κόσμο.

Ο Γκιουλέν ήταν σύμμαχος του Ερντογάν μέχρι το 2013, όταν κατηγορήθηκε από τον Τούρκο πρόεδρο ότι υποκίνησε τις έρευνες για σκάνδαλο διαφθοράς στην Τουρκία, στο οποίο ενεπλάκησαν κυβερνητικά στελέχη και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.

Η τουρκική κυβέρνηση τον είχε χαρακτηρίσει ως τον πλέον καταζητούμενο τρομοκράτη και τον κατηγορούσε ότι ηγείτο της λεγόμενης γκιουλενικής τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως αποκαλούσε το κίνημά του.

Είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του από τουρκικό δικαστήριο.

Ο Γκιουλέν ζούσε αυτοεξόριστος στην Πενσυλβάνια, ενώ η Τουρκία ζητούσε την έκδοσή του.

