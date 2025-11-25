Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού συναντάται με ρωσική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι

Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ είχε χθες, Δευτέρα, συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος, σε άλλη μια προσπάθεια της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Η συνάντηση διεξήχθη αφού Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να μειώσουν τη μεταξύ τους απόσταση σχετικά με ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, συμφωνώντας να τροποποιήσουν μια αμερικανική πρόταση την οποία το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του θεώρησαν πως ανταποκρίνεται υπερβολικά στις επιθυμίες του Κρεμλίνου.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε ζητώντας να μην κατονομασθεί, δήλωσε πως οι συνομιλίες του Ντρίσκολ θα συνεχισθούν σήμερα. Δεν είναι σαφές ποιος συμμετέχει στη ρωσική αντιπροσωπεία.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε πως ο Ντρίσκολ αναμένεται επίσης να συναντήσει Ουκρανούς αξιωματούχους κατά την παραμονή του στο Αμπού Ντάμπι.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, έφτασε τη Δευτέρα στο Αμπού Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας και μια ρωσική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times.

Ο Ντρίσκολ και οι Ρώσοι ξεκίνησαν τις συνομιλίες το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται δύο άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Πηγή: skai.gr

