Γαλλική προεδρία: Αποφασίστηκε task force με τις ΗΠΑ για τις μεταπολεμικές εγγυήσεις

Μία ακόμη παράμετρος του σχεδίου που κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμο του πολέμου στην Ουκρανία, συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, κατά τη διάσκεψη της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων».
Στη «σύνοδο» συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος συμφώνησε με τους Ευρωπαίους στη σύσταση μίας task force για τις μεταπολεμικές εγγυήσεις στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.
Με δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι η συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να ακολουθήσει το σχέδιο, ζητώντας άμεσα να συναντηθεί με τον Τραμπ.
Συμμετείχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών που συμμετέχουν στη «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία, έλαβε μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά στο σχέδιο (των ΗΠΑ) για την ειρήνη στην Ουκρανία.
