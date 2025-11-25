Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Τα συμφέροντα της Ουκρανίας είναι τα συμφέροντά μας

«Τα συμφέροντα της Ουκρανίας είναι τα συμφέροντά μας», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια ανέφερε πως «σήμερα, οι εταίροι του Συνασπισμού των Προθύμων συνεδρίασαν για να συζητήσουν τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με στόχο μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία». Μάλιστα, χαιρέτισε την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Όπως είπε κεντρικό σημείο στις διαπραγματεύσεις είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε πως χρειάζεται μια ισχυρή διατλαντική συνεργασία επειδή αυτή φέρνει αποτελέσματα.

