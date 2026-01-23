Λευκός Οίκος: Δημοσίευσε στο X φωτογραφία διαδηλώτριας παραποιημένη με AI

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στο X μια ρετουσαρισμένη φωτογραφία της διαδηλώτριας Νεκίμα Λιβάι Άρμστρονγκ από τη Μινεσότα, όπου φαίνεται να κλαίει, χωρίς να διευκρινίζει ότι είχε υποστεί επεξεργασία.

Η φωτογραφία παρουσιάζει την Άρμστρονγκ, που χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση Τραμπ ως «αγκιτάτορας της άκρας αριστεράς», σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο στιγμιότυπο που έχει δημιουργηθεί με ψηφιακή επεξεργασία.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είχε προηγουμένως δημοσιεύσει την ίδια εικόνα χωρίς επεξεργασία, όπου η Άρμστρονγκ φαίνεται ήρεμη και ανέκφραστη, μια αλλαγή που εγείρει αμφιβολίες για την πολιτική χρήση ψευδών ή παραποιημένων εικόνων από την κυβέρνηση.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δημοσίευση παραποιημένης φωτογραφίας από τον Λευκό Οίκο στον επίσημο λογαριασμό του στο X, η οποία απεικονίζει διαδηλώτρια από τη Μινεσότα να κλαίει, χωρίς καμία διευκρίνιση ότι η εικόνα έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, ανήρτησε φωτογραφία της Νεκίμα Λιβάι Άρμστρονγκ τη στιγμή της σύλληψής της, όπου η διαδηλώτρια εμφανίζεται ήρεμη και ανέκφραστη. Λίγο αργότερα, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να δημοσιεύσει την ίδια φωτογραφία, μετατρέποντάς την σε μια δραματική απεικόνιση με την Άρμστρονγκ να κλαίει με λυγμούς, δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της και το στόμα της ανοιχτό, εντείνοντας το αίσθημα συναισθηματικής φόρτισης.

Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία αναφορά στο ότι η εικόνα έχει υποστεί μεταποίηση, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια που απαιτείται στη δημόσια επικοινωνία των κρατικών αρχών.

Homeland Security Investigators and FBI agents arrested Nekima Levy Armstrong who played a key role in orchestrating the Church Riots in St. Paul, Minnesota.



She is being charged with a federal crime under 18 USC 241.



Religious freedom is the bedrock of the United States -… pic.twitter.com/LHh994fXf3 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 22, 2026

Η αντίδραση της κοινής γνώμης και η υπεράσπιση του Λευκού Οίκου

Η επίμαχη ανάρτηση στο X πυροδότησε διαδικτυακές επικρίσεις για τη χρήση τεχνητά αλλοιωμένων εικόνων από τον επίσημο κυβερνητικό λογαριασμό. Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο, ο οποίος παρέπεμψε στη δήλωση του Κίλαν Ντορ, αναπληρωτή διευθυντή επικοινωνίας. Ο κ. Ντορ, ανεβάζοντας και ο ίδιος την εικόνα, απεύθυνε μήνυμα σε αυστηρούς τόνους: «ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, προς αυτούς που αισθάνονται την ανάγκη να υπερασπισθούν λόγω αντανακλαστικών τους δράστες φρικτών εγκλημάτων στη χώρα μας, σας απευθύνω αυτό το μήνυμα», ενώ πρόσθεσε «Η εφαρμογή του νόμου θα συνεχισθεί. Τα memes θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας».

Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική επικοινωνία

Σχολιάζοντας το φαινόμενο, ο Γουόλτερ Σέιρερ του Πανεπιστημίου Notre-Dame σημειώνει πως ρετουσαρισμένες φωτογραφίες πλέον αποτελούν «κοινή πρακτική στην πολιτική». Όπως εξηγεί, «χρησιμοποιούνται συχνά για να εξευτελίζουν προσωπικότητες της αντιπολίτευσης ή για τη διατύπωση ακραίων πολιτικών δηλώσεων που βρίσκουν απήχηση σε συγκεκριμένη εκλογική βάση». Παρομοιάζει μάλιστα τη χρήση τους με τη σύγχρονη εκδοχή της πολιτικής καρικατούρας, επισημαίνοντας όμως πως όταν οι εικόνες αυτές διακινούνται από επίσημους κυβερνητικούς λογαριασμούς, «υφίσταται μια αξιοσημείωτη έλλειψη ευπρέπειας».

Η αύξηση των τεχνητών Εικόνων στην προεκλογική εκστρατεία

Με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τη χρήση ψηφιακά επεξεργασμένων ή εξ ολοκλήρου δημιουργημένων από τεχνητή νοημοσύνη εικόνων στα προσωπικά του κοινωνικά δίκτυα, όπως το Truth Social, αλλά και σε άλλες πλατφόρμες. Χαρακτηριστικές είναι οι δημοσιεύσεις φωτογραφιών που τον εμφανίζουν ως πάπα, να βρυχάται δίπλα σε λιοντάρι ή ως διευθυντή ορχήστρας, με στόχο συχνά να γελοιοποιήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.