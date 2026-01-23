Τριμερής Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι: Άλυτος γρίφος το εδαφικό

Οι διαπραγματευτές της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Παρασκευή, στην πρώτη συνάντηση στην οποία θα συμμετέχουν και οι τρεις χώρες από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι Ρώσοι αξιωματούχοι θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, μετά από συνάντηση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα.

Η Ρωσία χαρακτήρισε τις συνομιλίες αυτές «χρήσιμες από κάθε άποψη», σημειώνοντας όμως και ότι δεν θα είναι δυνατή η επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας έως ότου επιλυθούν τα εδαφικά ζητήματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας νωρίτερα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός επέκρινε τους ευρωπαίους συμμάχους για την έλλειψη «πολιτικής βούλησης» να αναλάβουν δράση κατά της Ρωσίας.

Στη συνάντηση της Πέμπτης με τον Πούτιν και δύο άλλους Ρώσους αξιωματούχους συμμετείχαν τρεις εκπρόσωποι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ.

Кремль опубликовал кадры встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером:https://t.co/4v2u3Scor7



Видео: Kremlin. ru pic.twitter.com/S3rz1oc4p1 — ТАСС (@tass_agency) January 22, 2026

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «ουσιαστικές, εποικοδομητικές και πολύ ειλικρινείς», αλλά επανέλαβε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για διαρκή ειρήνη δεν θα είναι εφικτή χωρίς την επίλυση των εδαφικών ζητημάτων. «Μέχρι να επιτευχθεί αυτό, η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», δήλωσε, αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ουσάκοφ πρόσθεσε πως ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία «ενδιαφέρεται ειλικρινά» για μια διπλωματική λύση.

«Χωρίς την επίλυση του εδαφικού ζητήματος σύμφωνα με τη φόρμουλα που συμφωνήθηκε στο Άνκορατζ, δεν υπάρχει ελπίδα για επίτευξη μακροπρόθεσμης λύσης», δήλωσε, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα πέρυσι.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε πέρυσι ότι η Ρωσία είχε συμφωνήσει να επιτρέψει στις ΗΠΑ και την Ευρώπη να δώσουν στην Ουκρανία «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Νταβός, ο Ζελένσκι κατέστησε επίσης σαφές ότι το μελλοντικό καθεστώς των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία παραμένει ένα άλυτο ζήτημα πριν από τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι.

«Όλα περιστρέφονται γύρω από το εδαφικό. Είναι το ζήτημα που παραμένει άλυτο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Νταβός, προσθέτοντας ότι «οι Ρώσοι πρέπει να είναι έτοιμοι για συμβιβασμούς, όχι μόνο η Ουκρανία».

Τα σημεία διαφωνίας στο εδαφικό ζήτημα περιλαμβάνουν το αίτημα της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία το 25% της περιοχής του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι αστειεύτηκε στο Νταβός πως ελπίζει τα ΗΑΕ να γνωρίζουν για την προγραμματισμένη συνάντηση της Παρασκευής, αλλά για να δείξει τη σοβαρότητα των συνομιλιών, όρισε μερικούς από τους ανώτερους αξιωματούχους του ως μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της χώρας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είχε ήδη συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ στο Νταβός, μαζί με τον Κύριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, και τον διαπραγματευτή Ντέιβιντ Αραχάμια. Στις Ηνωμένες Αραβικές Εμιράτες θα τους συναντήσει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, Αντρέι Χνάτοφ.

Από τη ρωσική πλευρά, η αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι θα ηγείται από τον στρατηγό Ιγκόρ Κοστιούκοφ, διευθυντή της ρωσικής υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών GRU, ενώ ο απεσταλμένος για επενδύσεις Κιρίλ Ντμίτριεφ θα συναντηθεί ξεχωριστά με τον Γουίτκοφ για να συζητήσουν οικονομικά θέματα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το 20 σημείων σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου ήταν έτοιμο κατά 90% και ότι η θέση της Ουκρανίας σχετικά με το Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, ήταν διαφορετική από αυτή της Ρωσίας.

Έχει προτείνει την απομάκρυνση στρατευμάτων σε βάθος έως και 40 χιλιομέτρων από την περιοχή, ώστε να δημιουργηθεί μια οικονομική ζώνη στο Ντονμπάς, υπό την προϋπόθεση ότι το ίδιο θα πράξει και η Ρωσία.

Η αμερικανική πρόταση για την βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας στο Ντονμπάς είναι η δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης και ελεύθερης οικονομικής ζώνης σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους στο Νταβός ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον Τραμπ σχετικά με μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία σε περίπτωση συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες, αλλά είπε ότι θα πρέπει να υποβληθεί στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και στο ουκρανικό κοινοβούλιο πριν από την υπογραφή.

Ο Ζελένσκι είχε αρχικά ακυρώσει το ταξίδι του στο Νταβός για να διαχειριστεί τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές του Κιέβου, τα οποία άφησαν εκτεταμένες περιοχές της πρωτεύουσας χωρίς θέρμανση, νερό ή ηλεκτροδότηση, στη σφοδρότερη μέχρι στιγμής χειμερινή περίοδο των σχεδόν τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου.

Ένα άλλο «αγκάθι» για τον Ζελένσκι είναι ο μελλοντικός έλεγχος του τεράστιου πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.