Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις δήλωσε σήμερα ότι ο θάνατος μιας νεαρής γυναίκας στην Τζόρτζια θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν η Πολιτεία αυτή δεν απαγόρευε τις αμβλώσεις και επέρριψε την ευθύνη στον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της στις προεδρικές εκλογές, τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τουλάχιστον δύο γυναίκες στην Τζόρτζια πέθαναν επειδή δεν είχαν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες τερματισμού της κύησης στην Πολιτεία τους, ανέφερε ο ερευνητικός ιστότοπος ProPublica τη Δευτέρα.

Η Άμπερ Νικόλ Θέρμαν, 28 ετών, πέθανε τον Αύγουστο του 2022, καθώς παρουσίασε επιπλοκές αφού πήρε το χάπι της άμβλωσης και «υπέστη σοβαρή μόλυνση, την οποία το προαστιακό νοσοκομείο της Ατλάντας ήταν καλά εξοπλισμένο για να την αντιμετωπίσει» ανέφερε το ProPublica, επικαλούμενο τα συμπεράσματα μιας πολιτειακής επιτροπής η οποία χαρακτήρισε «αποτρέψιμο» τον θάνατο αυτόν.

«Αυτή η νεαρή μητέρα θα έπρεπε να είναι ζωντανή, να μεγαλώνει τον γιο της και να κυνηγά το όνειρό της, να φοιτήσει στη νοσηλευτική σχολή», είπε η Χάρις. «Αυτό ακριβώς φοβόμασταν όταν ανατράπηκε η (νομολογία) Ρόου. Αυτές είναι οι συνέπειες των πράξεων του Ντόναλντ Τραμπ», τόνισε η Χάρις.

Ο Τραμπ ως πρόεδρος διόρισε τρεις συντηρητικούς δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο ανέτρεψε τη νομολογία Roe v. Wade για τις αμβλώσεις, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά το 2016. Μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το 2022, η Τζόρτζια και άλλες 12 Πολιτείες έχουν περάσει νόμους που απαγορεύουν ή περιορίζουν δραστικά το δικαίωμα στην άμβλωση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ανέκαθεν υποστήριζε εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις βιασμών, αιμομιξίας και (αν κινδυνεύει) η ζωή της μητέρα, κάτι που προβλέπεται στον νόμο της Τζόρτζια. Με αυτές τις εξαιρέσεις εν ισχύ, είναι ασαφές για ποιον λόγο οι γιατροί δεν ενήργησαν εγκαίρως για να προστατεύσουν τη ζωή της Άμπερ Θέρμαν» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της εκστρατείας Τραμπ, Κάρολιν Λίβιτ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι πιστεύει πως αρμόδιες για να αποφασίσουν για το θέμα της άμβλωσης είναι οι Πολιτείες και όχι το ομοσπονδιακό κράτος.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και οι επακόλουθοι νόμοι που ψηφίστηκαν σε ορισμένες Πολιτείες οδήγησαν σε σωρεία μηνύσεων σε βάρος νοσοκομείων και γιατρών που φέρονται ότι αρνήθηκαν να αναλάβουν εγκύους οι οποίες παρουσίαζαν επιπλοκές στην εγκυμοσύνη τους. Γυναίκες στο Τέξας έχουν ζητήσει από τις υπηρεσίες υγείας να ερευνήσουν τοπικά νοσοκομεία που αρνήθηκαν να τους κάνουν άμβλωση μολονότι είχαν επικίνδυνες εξωμήτριες κυήσεις ενώ γυναίκες στο Αϊντάχο, το Τενεσί και την Οκλαχόμα κατέθεσαν αγωγές επειδή, αν και αντιμετώπιζαν επικίνδυνες για τη ζωή τους επιπλοκές, τα νοσοκομεία αρνήθηκαν να τερματίσουν την κύηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

