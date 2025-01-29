Ποδοπάτημα στην Ινδία: Τουλάχιστον 30 νεκροί προσκυνητές - Συγκλονιστικές εικόνες

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 90 ακόμη τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο ινδουιστικό προσκύνημα Κουμπ Μελά - το μεγαλύτερο προσκύνημα όλων των εποχών - στη βόρεια Ινδία, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Multiple people were killed and several more injured in a stampede at the Maha Kumbh Mela in Northern India as millions gathered to take a holy dip to mark the six-week-long Hindu festival's most auspicious day https://t.co/MHPKHL8sUV pic.twitter.com/WCjNxwKzRp January 29, 2025

Προηγούμενος απολογισμός ανέφερε 15 νεκρούς.

«Τριάντα προσκυνητές δυστυχώς πέθαναν», τόνισε ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας Βαϊμπάβ Κρίσνα σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι «90 τραυματίες» μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Το Κουμπ Μελά διοργανώνεται κάθε 12 χρόνια στο Πραγιαγκράτζ, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, και διαρκεί έξι εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων δεκάδες εκατομμύρια πιστοί συρρέουν από όλη την Ινδία και το εξωτερικό για να βουτήξουν το σημείο που ενώνονται οι ιεροί ποταμοί Γάγγης και Γιαμούνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ινδικών μέσων ενημέρωσης, περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Πραγιαγκράτζ για να συμμετάσχουν στο προσκύνημα.

Ο αξιωματκός της αστυνομίας επεσήμανε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να δώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων διότι είναι πολύ απασχολημένη με τη διαχείριση του πλήθους.

