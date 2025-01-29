Ποδοπάτημα στην Ινδία: Τουλάχιστον 30 νεκροί προσκυνητές - Συγκλονιστικές εικόνες

Λογαριασμός
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 90 τραυματίστηκαν στο μεγαλύτερο προσκύνημα όλων των εποχών, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 90 ακόμη τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο ινδουιστικό προσκύνημα Κουμπ Μελά - το μεγαλύτερο προσκύνημα όλων των εποχών - στη βόρεια Ινδία, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Προηγούμενος απολογισμός ανέφερε 15 νεκρούς.

κουμπ μελα

«Τριάντα προσκυνητές δυστυχώς πέθαναν», τόνισε ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας Βαϊμπάβ Κρίσνα σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι «90 τραυματίες» μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Το Κουμπ Μελά διοργανώνεται κάθε 12 χρόνια στο Πραγιαγκράτζ, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, και διαρκεί έξι εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων δεκάδες εκατομμύρια πιστοί συρρέουν από όλη την Ινδία και το εξωτερικό για να βουτήξουν το σημείο που ενώνονται οι ιεροί ποταμοί Γάγγης και Γιαμούνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ινδικών μέσων ενημέρωσης, περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Πραγιαγκράτζ για να συμμετάσχουν στο προσκύνημα.

Ο αξιωματκός της αστυνομίας επεσήμανε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να δώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων διότι είναι πολύ απασχολημένη με τη διαχείριση του πλήθους.

ινδια ποδοπατημα

