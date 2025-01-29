Gaming τέλος; Η ΕΕ «κόβει» το Playstation και το Xbox στους Ρώσους για να μην κατασκευάζονται drones. Σύμφωνα με τους Financial Times, η Ένωση προτείνει την απαγόρευση της πώλησης κονσολών παιχνιδιών και εξοπλισμού βιντεοπαιχνιδιών στη Ρωσία, προκειμένου να αποτραπεί ο στρατός της από τη χρήση του για τη λειτουργία drones που αναπτύσσονται στην Ουκρανία.



Η Κάγια Κάλας, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, ανακοίνωσε ότι κονσόλες παιχνιδιών όπως το PlayStation της Sony και το Xbox της Microsoft θα συμπεριληφθούν σε έναν νέο γύρο κυρώσεων που θα συμπέσει με την τρίτη επέτειο της ευρείας κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.



«Πραγματικά εξετάζουμε οτιδήποτε βοηθά τη Ρωσία να διεξάγει αυτόν τον πόλεμο για να το βάλουμε στη λίστα κυρώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κάλας στους δημοσιογράφους. «Ακόμα και τις κονσόλες για βιντεοπαιχνίδια, γιατί προφανώς με αυτές χειρίζονται drones».



Η Ρωσία αναγκάστηκε να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις, καθώς οι δυτικές κυρώσεις περιόρισαν την πρόσβαση σε στρατιωτικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, στρεφόμενη σε προμηθευτές στην Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Κίνα για τεχνολογίες με στόχο την ενίσχυση του οπλοστασίου της.



Η Microsoft, η Nintendo και η Sony, οι τρεις κορυφαίοι κατασκευαστές κονσολών παιχνιδιών στον κόσμο, σταμάτησαν τις πωλήσεις τους στη Ρωσία ήδη από τον Μάρτιο του 2022. Το εμπάργκο της ΕΕ θα στοχεύσει τους αντιπροσώπους στο μπλοκ που εξάγουν εξοπλισμό τυχερών παιχνιδιών στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των πωλητών μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών.



Η απαγόρευση θα καλύπτει κονσόλες, διάφορων τύπων χειριστήρια παιχνιδιών και προσομοιωτών πτήσης και άλλες συσκευές ελέγχου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τηλεχειρισμό drones, δήλωσαν αξιωματούχοι της ΕΕ.



Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής τέτοιων προϊόντων στη Ρωσία, πουλώντας εξοπλισμό αξίας άνω των 120 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, σύμφωνα με το Trade Data Monitor. Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αύξηση από 30 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας ώθησε τις δυτικές εταιρείες να βγουν από την αγορά.



«Τα τηλεχειριστήρια drone είναι απαραίτητα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις drone και θα πρέπει αναμφίβολα να απαγορευθούν», επισήμανε η Ολένα Μπιλούσοβα, στρατιωτική εμπειρογνώμονας στη Σχολή Οικονομικών του Κιέβου.



Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η απαγόρευση της ΕΕ μπορεί να έχει περιορισμένο αντίκτυπο, καθώς οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν κινεζικά χειριστήρια που παραμένουν άμεσα διαθέσιμοι στις ρωσικές διαδικτυακές αγορές.



Η Κάλας σημείωσε επίσης ότι ο κατάλογος κυρώσεων θα περιλαμβάνει χημικά «απαραίτητα για τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία», και περιορισμούς στην εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου.



Με πρωτοβουλία των αναλυτών του Γραφείου Οικονομικής Ασφάλειας της Ένωσης στις 16 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας επέβαλε προσωπικές κυρώσεις σε τέσσερα νομικά πρόσωπα και δύο φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην παραγωγή ρωσικών drones FPV (προβολής πρώτου προσώπου).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.