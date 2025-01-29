Η πριγκίπισσα Βεατρίκη έφερε στον κόσμο τη δεύτερη κόρη της, Αθηνά Ελίζαμπεθ Ρόουζ, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η εγγονή της βασίλισσας Ελισάβετ, 36 ετών, γέννησε αρκετές εβδομάδες νωρίτερα στις 22 Ιανουαρίου στο Νοσοκομείο Chelsea and Westminster στο Λονδίνο, με το βασιλικό μωρό να είναι υγιές.

Η Βεατρίκη και η κόρη της έχουν επιστρέψει στο σπίτι, με την οικογένεια να απολαμβάνει να περνά χρόνο μαζί με τα μεγαλύτερα αδέρφια της Αθηνάς, Wolfie και Sienna.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα έχουν ενημερωθεί και είναι ευχαριστημένοι, ανέφεραν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο σύζυγος της Βεατρίκης, Edoardo Mapelli, δημοσίευσε ένα αφιέρωμα στη νέα του κόρη, χαρακτηρίζοντάς την «μικροσκοπική και απολύτως τέλεια».

Έγραψε στο Instagram δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της Αθηνάς τυλιγμένη σε κουβέρτα: «Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi.

«Καλωσορίσαμε τη μικρή Αθηνά στη ζωή μας την περασμένη εβδομάδα. Είναι μικροσκοπική και απολύτως τέλεια.

«Είμαστε όλοι (συμπεριλαμβανομένης του Wolfie και της Sienna) ήδη ενθουσιασμένοι μαζί της.

«Οι καρδιές μας ξεχειλίζουν από αγάπη για σένα, μωρό μου Αθηνά.

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ από τη σύζυγό μου και εμένα απευθύνουμε σε όλο το υπέροχο προσωπικό του Νοσοκομείου Chelsea and Westminster για την εξαιρετική φροντίδα και υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα ιδιαίτερης στιγμής».

Το βασιλικό μωρό είναι η μικρότερη αδερφή της τρίχρονης κόρης του ζευγαριού, Sienna, και του γιου του Mapelli Mozzi και θετού γιου της Βεατρίκης Beatrice, του οκτάχρονου Wolfie.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.