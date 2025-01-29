Brexit: Η πλειοψηφία των Βρετανών ζητά την επιστροφή στην ΕΕ

Λιγότεροι από τρεις στους δέκα Βρετανούς πιστεύουν ότι το Brexit αποδείχθηκε η σωστή επιλογή για το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, 5 χρόνια μετά την επίσημη αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov σε 2.225 άτομα,πάνω από τους μισούς Βρετανούς δηλώνουν σήμερα ότι επιθυμούν η χώρα να επιστρέψει στην ΕΕ.

Στο δημοψήφισμα του 2016, το 52% των Βρετανών ψήφισε υπέρ του Brexit. Στις 31 Ιανουαρίου 2020, έπειτα από χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε η πρώτη χώρα που αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, πέντε χρόνια αργότερα, μόλις το 30% των Βρετανών λέει ότι η χώρα έπραξε σωστά ψηφίζοντας υπέρ της εξόδου από το ευρωπαϊκό μπλοκ. Αυτό είναι, σύμφωνα με το ινστιτούτο, το χαμηλότερο ποσοστό υποστήριξης του Brexit,που έχει καταγραφεί ποτέ.

Μεταξύ των Βρετανών που ψήφισαν υπέρ του Brexit, ένας στους έξι (18%) πιστεύει ότι η έξοδος από την Ένωση ήταν ένα λάθος. Εντούτοις, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 55% σε όλους τους ερωτηθέντες. Μόνο το 11% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το Brexit ήταν μια επιτυχία για τη χώρα.

Η πλειοψηφία -55%- τάσσεται υπέρ της επανένταξης της χώρας στην Ενωση, συμπεριλαμβανομένου του 20% εκείνων που ψήφισαν υπέρ του Brexit. Μεταξύ αυτών, το 39% των ερωτηθέντων υποστηρίζει «σθεναρά» αυτή την επιστροφή.

Έπειτα από χρόνια εντάσεων με τις Βρυξέλλες υπό την προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε μια επανεκκίνηση στις σχέσεις μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών.

Ο ηγέτης των Εργατικών Στάρμερ, ο οποίος ψήφισε υπέρ της παραμονής στην ΕΕ στο δημοψήφισμα του 2016, έχει ωστόσο απορρίψει οποιαδήποτε επιστροφή στην Ένωση.

Η 31η Ιανουαρίου 2020 ήταν η ημερομηνία της επίσημης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η οποία τέθηκε πλήρως σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 έπειτα από μια μεταβατική περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

