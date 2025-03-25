«Το πήρα το διαβατήριο;» Αυτή την απλή ερώτηση που κάνει κάθε ταξιδιώτης στον εαυτό του ξέχασε να κάνει ένας πιλότος στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να γυρίσει πίσω το αεροπλάνο στα μέσα διεθνούς πτήσης, προκαλώντας απίστευτη ταλαιπωρία στους 257 επιβάτες που μετέφερε.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, σε πτήση της United Airlines από το Λος Άντζελες με προορισμό τη Σανγκάη.

Αφού απογειώθηκε κανονικά και μετά από δύο ώρες στον αέρα, ο πιλότος συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το διαβατήριό του και έκανε αναστροφή.

Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια κι ενώ οι επιβάτες υπολόγιζαν ότι θα προσγειώνονταν έπειτα από περισσότερες από 13 ώρες πτήσης προς την άλλη πλευρά της υφηλίου.

United Airlines flight #UA198, which was flying from Los Angeles to Shanghai, turned around over the Pacific and diverted to San Francisco after a pilot realized they forgot their passport.



The aircraft climbed to 32,000ft and flew for about 1 hour and 45 minutes when the crew… pic.twitter.com/ZGJB2ktn2U — AirNav Radar (@AirNavRadar) March 24, 2025

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί επιβάτες εξέφρασαν την οργή τους.

«Η πτήση UA198 άλλαξε πορεία προς το SFO (διεθνές αεροδρόμιο Σαν Φρανσίσκο), διότι ο πιλότος ξέχασε το διαβατήριό του; Τώρα έχουμε κολλήσει για περισσότερες από έξι ώρες. Απολύτως απαράδεκτο. @united, ποια αποζημίωση προσφέρετε για αυτήν την καταστροφική διαχείριση;», έγραψε στο Χ ο επιβάτης Παραμζότ Σινχ Κάλρα.

Ως απάντηση, η εταιρεία είπε ότι «διασφάλισε ότι ένα νέο πλήρωμα» θα μεταφέρει τους επιβάτες στον προορισμό τους, υπογραμμίζοντας ότι θα τους καταβάλει αποζημίωση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια πτήση αντιμετωπίζει πρόβλημα επειδή ο πιλότος της ξέχασε το διαβατήριό του.

Το 2019, μια πτήση που είχε ξεκινήσει από το Βιετνάμ, καθυστέρησε για 11 ώρες, διότι ο κυβερνήτης είχε χάσει τα έγγραφα ταυτοποίησής του. Επομένως, δεν μπορούσε να μπει στο αεροδρόμιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.