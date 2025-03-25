Λογαριασμός
Ισραήλ: Ο πρέσβης της Γερμανίας καταγγέλλει τη σύλληψη δημοσιογράφου της FAZ

Σύμφωνα με τον Στέφεν Ζάιμπερτ, ο Κρίστιαν Μάιερ και η ομάδα του παρενοχλήθηκαν 

Ισραήλ

Ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ καταδίκασε ως «αδικαιολόγητη» τη σύλληψη Γερμανού δημοσιογράφου στη Δυτική Όχθη και τόνισε ότι «δεν είναι οι δημοσιογράφοι που διαταράσσουν την ειρήνη».

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο κ. Ζάιμπερτ, ο οποίος υπηρέτησε επί δέκα χρόνια ως κυβερνητικός εκπρόσωπος της 'Ανγκελα Μέρκελ, εκφράζει την ανησυχία του για την προσωρινή κράτηση του απεσταλμένου της Frankfurter Allgemeine Zeitung Κρίστιαν Μάιερ, ο οποίος, όπως σημειώνει, «μαζί με την ομάδα του, παρενοχλήθηκε από εξτρεμιστές εποίκους». Προκειμένου μάλιστα να αφεθεί ελεύθερος, ο δημοσιογράφος έπρεπε να υπογράψει ότι δεν θα επιστρέψει στη Δυτική Όχθη για δύο εβδομάδες. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

