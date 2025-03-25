Γερμανία: Νέα βουλή χωρίς κυβέρνηση και ισχυρό ΑfD

Η νέα γερμανική βουλή θα πρέπει να δράσει σε δύσκολους καιρούς, σε καιρούς πολέμων, σε καιρούς όπου η Ευρώπη, η Γαλλία και η Γερμανία επανεξοπλίζονται. Σε καιρούς όπου «υπάρχουν διαφορετικές προσλήψεις για το πώς πρέπει να επιτευχθεί ειρήνη. Kαι γι αυτό πρέπει να σεβόμαστε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις».



Με αυτά τα λόγια εγκαινίασε τη σύνοδο της νέας γερμανικής βουλής, όπως αυτή προέκυψε από τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου, ο 77χρονος Γκρέγκορ Γκύζι, κορυφαίο και ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς και παλαιότερος εν ενεργεία βουλευτής στην Μπούντεσταγκ, κατά το κοινοβουλευτικό εθιμοτυπικό.



Νέα πρόεδρος της γερμανικής βουλής εξελέγη η Γιούλια Κλέκνερ από τους Χριστιανοδημοκράτες, υπ. Γεωργίας στο παρελθόν, διαδεχόμενη την Μπέρμπελ Μπας από τους Σοσιαλδημοκράτες.

Εκτόξευση της Ακροδεξιάς σε δημοσκόπηση

Μια νέα βουλή με σχεδόν 100 λιγότερους βουλευτές σε σχέση με την προηγούμενη: από 733 πλέον 630 και με 230 νέους βουλευτές. Με τη νέα κυβέρνηση να μην έχει ακόμη συγκροτηθεί και τις διαπραγματεύσεις για κυβέρνηση συνασπισμού Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών υπό τον επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς να είναι σε εξέλιξη, με πολλές ακόμη διαφωνίες και μια σύγκλιση που φαντάζει επιβεβλημένη από τις συνθήκες.



Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (ΑfD) είναι πιο ενισχυμένη από ποτέ, αξιωματική αντοπολίτευση με 152 βουλευτές, έχοντας διπλασιάσει τις έδρες της. Διεκδικεί, παρά τις σοβαρές αντιστάσεις των υπόλοιπων κομμάτων, την προεδρεία 5 εκ των 25 κοινοβουλευτικών επιτροπών αλλά και μια θέση αντιπροέδρου της βουλής. Η απόπειρα να επιβάλει αντί του Γκύζι τον Αλεξάντερ Γκάουλαντ στη θέση του γηραιότερου βουλευτή απέτυχε, γιατί δεν προσμετρήθηκε η βιολογική ηλικία, αλλά τα χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας.



Στο μεταξύ νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ιnsa για λογαριασμό της Bild προκαλεί εκ νέου αναβρασμό, με τη διαφορά μεταξύ Χριστιανικής Ένωσης και Εναλλακτικής για τη Γερμανία να έχει πέσει στις 3,5 μονάδες.



Πρώτη παραμένει η Χριστιανική Ένωση με 27%, δεύτερη εμφανώς ενισχυμένη με το καλύτερο ποσοστό της σε ομοσπονδιακό επίπεδο έως τώρα η AfD με 23,5%. Oι Σοσιαλδημοκράτες κινούνται στο 14,5%, οι Πράσινοι στο 12% και η Αριστερά στο 10,5%. Οι Φιλελεύθεροι στο 3,5% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ στο 4,5%.

