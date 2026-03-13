Ένα φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας πυρκαγιά στο πλοίο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σύμφωνα με την αναφορά, το περιστατικό συνέβη 11 χιλιόμετρα βόρεια του Ομάν και το πλοίο έχει ζητήσει βοήθεια. Το πλήρωμα απομακρύνεται από το σκάφος.

Πηγή: skai.gr

