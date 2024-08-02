Αεροπορικές εταιρείες αποφεύγουν τον εναέριο χώρο πάνω από Λίβανο και Ιράν

Αεροπορικές εταιρείες αποφεύγουν τον ιρανικό και τον λιβανέζικο εναέριο χώρο και ακυρώνουν πτήσεις προς Ισραήλ και Λίβανο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση στην περιοχή μετά τη δολοφονία των ηγετικών μελών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Η Singapore Airlines την Παρασκευή φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιεί πλέον τον ιρανικό εναέριο χώρο για κανένα από τα δρομολόγιά της, σύμφωνα με το Flightradar24. Η αεροπορική εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η EVA Air της Ταϊβάν και η China Airlines επίσης φαίνεται να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν για πτήσεις προς το Άμστερνταμ την Παρασκευή, το οποίο προηγουμένως είχε πετάξει πάνω από το Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24.

Οι αεροπορικές εταιρείες δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τις αλλαγές δρομολογίων.

Πηγή: skai.gr

