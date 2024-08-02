Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Χαλέντ Μεσάαλ, αναπληρωτή επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Ο Μεσάαλ θεωρείται ο διάδοχος του Χανίγια στην ηγεσία της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Στη συνάντηση ήταν επίσης παρόντες οι γιοί του Ισμαήλ Χανίγια, Αμπντουσαλάμ και Χεμάμ.

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, Χάκαν Φιντάν, στην κηδεία του Χανίγια θα παραστούν εκ μέρους της Τουρκίας, ο αντιπρόεδρος Τζεβνέτ Γιλμάζ και ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan offered his condolences to Khaled Meshaal, Acting Chief of the Hamas Political Bureau, in Doha, over the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh.



Abdusselam and Hemmam, the sons of the martyr Haniyeh, were also present at the meeting. pic.twitter.com/J1h77IlbTK — Turkish MFA (@MFATurkiye) August 2, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

