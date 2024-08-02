Λογαριασμός
Με τον «διάδοχο» του Χανίγια συναντήθηκε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Φιντάν, στη Ντόχα

Φιντάν - Μεσάαλ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Χαλέντ Μεσάαλ, αναπληρωτή επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Ο Μεσάαλ θεωρείται ο διάδοχος του Χανίγια στην ηγεσία της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Στη συνάντηση ήταν επίσης παρόντες οι γιοί του Ισμαήλ Χανίγια, Αμπντουσαλάμ και Χεμάμ.

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, Χάκαν Φιντάν, στην κηδεία του Χανίγια θα παραστούν εκ μέρους της Τουρκίας, ο αντιπρόεδρος Τζεβνέτ Γιλμάζ και ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

