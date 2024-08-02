Το 2022 η Λολίτα κατάφερε να διαφύγει στην Αυστραλία ξεφεύγοντας από τον ηλικιωμένο σύζυγό της τον οποίο είχε αναγκαστεί να παντρευτεί όταν ακόμη ήταν μικρό κορίτσι στη Σαουδική Αραβία.

Η ίδια είπε σε δικούς της ανθρώπους ότι είχε γλιτώσει από βία και σεξουαλική δουλεία τόσο ακραία που την είχε οδηγήσει επανειλημμένα στο νοσοκομείο.

Αλλά σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά την άφιξή της στην Αυστραλία, εξαφανίστηκε. Τελευταία φορά την είδε ένας φίλος, που ισχυρίζεται ότι είδε να την παίρνει από το διαμέρισμά της μια ομάδα Σαουδαράβων ανδρών με ένα μαύρο βαν.

Καταγραφές δείχνουν ότι η Λολίτα, η οποία είναι λίγο μετά τα 30 και έχει ένα μόνο όνομα, μεταφέρθηκε σε πτήση από τη Μελβούρνη στην Κουάλα Λουμπούρ τον Μάιο του 2023. Από εκεί, ο δικηγόρος της πιστεύει ότι επέστρεψε στη Σαουδική Αραβία και κρατείται. Ωστόσο, το ακριβές μέρος και το τι συμβαίνει με τη Λολίτα - ή αν είναι ακόμη ζωντανή - παραμένουν άγνωστα.

Δεν είναι πρώτη φορά που ο γολγοθάς γυναίκας από τη Σαουδική Αραβία, η οποία εγκαταλείπει την πατρίδα της, καταλήγει στα πρωτοσέλιδα.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο Alison Battisson, στη συγκεκριμένη περίπτωση η διαφορά είναι ότι υπάρχει μάρτυρας.

Η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Καμπέρα αρνήθηκε να σχολιάσει. Ωστόσο, σε δήλωσή της στο BBC, η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία είπε ότι «είχε γνώση» για τη φερόμενη απαγωγή τον Ιούνιο και «άρχισε να κάνει άμεσες έρευνες» τόσο εντός της χώρας όσο και «στο εξωτερικό».

Οι συνήγοροι φοβούνται ότι η υπόθεση της Lolita είναι μέρος μιας αυξανόμενης τάσης στην Αυστραλία, στην οποία πράκτορες άλλων χωρών παρακολουθούν, παρενοχλούν ή επιτίθενται ατιμώρητα στους ομογενείς τους.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει την ξένη παρέμβαση - κάθε μορφής - την «σημαντικότερη» απειλή της για την εθνική ασφάλεια και υποσχέθηκε καταστολή.

Ωστόσο, η κα Battisson και άλλοι υπερασπιστές των δικαιωμάτων αναρωτιούνται πώς μια γυναίκα - που είχε πει στις αρχές μετανάστευσης ότι δραπέτευσε από βία - θα μπορούσε να απαχθεί από το σπίτι της μέρα μεσημέρι.

Πώς εξαφανίστηκε

Η Λολίτα πήγε για πρώτη φορά στη Μελβούρνη τον Μάιο του 2022, σύμφωνα με τα αρχεία πτήσεων.

Παρόλο που ήταν κλειστή στον εαυτό της, σύντομα σύναψε φιλία με έναν Σουδανό πρόσφυγα που είχε ζήσει επίσης στη Σαουδική Αραβία, ως μετανάστης χωρίς έγγραφα.

Ήταν ο Αλί - δεν είναι το πραγματικό του όνομα- που έφερε τη Λολίτα σε επαφή με την κυρία Battisson, καθώς τον είχε βοηθήσει με το δικό του αίτημα ασύλου.

Το «περίεργο» e-mail

Η δικηγόρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούσε συχνά με τη Λολίτα από τότε, περιγράφοντάς την ως μια γυναίκα γλυκομίλητη - με ήπιο λόγο και ξεκάθαρη αποφασιστικότητα να πάρει πίσω τη ζωή της: «Ήταν αποφασισμένη ότι αυτή ήταν η στιγμή της».

Αλλά η αλληλογραφία τους σταμάτησε ξαφνικά τον Μάιο του περασμένου έτους, αφού η κυρία Battisson έλαβε ένα «περίεργο» μήνυμα κειμένου από τη Λολίτα.

«Ήταν σε πολύ πιο επίσημη γλώσσα από ό,τι είχε χρησιμοποιήσει ποτέ, και έλεγε «Ποια είναι η κατάσταση της βίζας μου», λέει στο BBC.

Το αίτημα της Λολίτα για βίζα προστασίας - για άτομα που κινδυνεύουν να διωχθούν στη χώρα τους - είχε προηγουμένως απορριφθεί, αλλά η κ. Battisson τη βοηθούσε να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Λέει ότι αυτό ήταν κάτι που η πελάτης της γνώριζε πολύ καλά, καθώς οι δυο τους το συζητούσαν συχνά.

«Πιστεύω τώρα ότι αυτό το μήνυμα ήταν στην πραγματικότητα από τους ανθρώπους που είχαν πάρει τη Λολίτα», λέει η κυρία Battisson. Νομίζει ότι προσπαθούσαν να βρουν αν η Λολίτα είχε μόνιμη βίζα, η οποία θα της έδινε το δικαίωμα στην αυστραλιανή προξενική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία.

Η σιωπή και ο φόβος

Μετά ήρθε η σιωπή. Καθώς οι εβδομάδες πέρασαν και έγιναν μήνες (χωρίς επικοινωνία), η κυρία Battisson κατάλαβε ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά».

Δεν μπορούσε επικοινωνήσει ούτε τον Αλί, κάτι που ήταν πολύ ασυνήθιστο καθώς οι δυο τους διατηρούσαν τακτική επαφή. Όταν τελικά ο Αλί επικοινώνησε οι χειρότεροι φόβοι της επιβεβαιώθηκαν.

Είπε ότι ήταν μάρτυρας της απαγωγής της Λολίτας, αλλά ότι το περιστατικό τον είχε φοβίσει για την οικογένειά του, που ήταν στη Σαουδική Αραβία

Περιέγραψε λεπτομερώς την τελευταία του συνομιλία με τη Λολίτα - ένα τηλεφώνημα στο οποίο εκείνη ικέτευε για προστασία από μια ομάδα ανδρών που σχεδίαζαν να τη μεταφέρουν στη Σαουδική Αραβία. Του έστειλε μάλιστα φωτογραφίες από τα σακίδι που όπως είπε την ανάγκασαν να μαζέψει.

Ο Άλι είπε στην κυρία Battisson ότι έσπευσε στο διαμέρισμά της, αλλά κατά την άφιξη ένας άνδρας που μιλούσε αραβικά τον απείλησε, χρησιμοποιώντας προσωπικά στοιχεία που ο Άλι πιστεύει ότι θα μπορούσαν να προέρχονται μόνο από την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Καμπέρα.

Επικοινώνησε με έναν φίλο του και του ζήτησε να πάει στο αεροδρόμιο, ώστε οι δυο τους να «δημιουργήσουν φασαρία» και να τραβήξουν την προσοχή της ασφάλειας. Αλλά δεν είδαν ποτέ τη Λολίτα στο τερματικό.

«Μου πήρε ένα χρόνο συνολικά για να επιβεβαιώσω ότι είχε απαχθεί», λέει η Battisson, με αισθητή την απογοήτευση στη φωνή της.

Η δικηγόρος προσπαθεί να μάθει τι συνέβη.

«Έχουμε αρχεία τηλεφώνου και αρχεία μηνυμάτων που μιλούσε φοβισμένη..Και μετά υπάρχει η πρόσφατη μαρτυρία ενός συγγενή. «Από όσο γνωρίζουν, η Λολίτα βρίσκεται τώρα σε φυλακή ή κέντρο κράτησης της Σαουδικής Αραβίας», λέει η κυρία Battisson.

Εξακολουθούν να υπάρχουν κραυγαλέα κενά στην ιστορία, αλλά ένα πράγμα για το οποίο η κυρία Battisson είναι ξεκάθαρη είναι ότι «απλώς δεν υπάρχουν ασφαλείς επιλογές» για τη Λολίτα στην πατρίδα της.

Από τότε που έγινε ο de facto ηγεμόνας της Σαουδικής Αραβίας το 2017, ο διάδοχος του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έχει, κατά κάποιο τρόπο, επιδιώξει να εκσυγχρονίσει το βασίλειο «χαλαρώνοντας» τους μακροχρόνιους περιορισμούς για τις γυναίκες.

Ωστόσο, εόλες οι γυναίκες εξακολουθούν να απαιτούν έναν άνδρα κηδεμόνα για να τις βγάλει από τη φυλακή, και στην περίπτωση της Λολίτα, αυτή η υποχρέωση θα «έπεφτε» στον σύζυγο της από τον οποίο είχε «δραπετεύσει».

Αυτό και μόνο το γεγονός, λέει η κ. Battisson, θα πρέπει να είναι αρκετό για να πείσει τις αυστραλιανές αρχές ότι «απλώς δεν υπάρχει περίπτωση να είχε επιστρέψει πρόθυμα στη Σαουδική Αραβία».

«Η απειλή είναι πραγματική»

Την ίδια εποχή που η Λολίτα πήγε στην Αυστραλία, η χώρα αντιμετώπιζε τον μυστηριώδη θάνατο δύο άλλων Σαουδάραβα γυναικών από τη Σαουδική Αραβία. Τον Ιούνιο του 2022, οι σοροί των αδελφών Asra και Amaal Alsehli ανακαλύφθηκαν στο διαμέρισμά τους στο Δυτικό Σίδνεϊ.

Λίγα είναι γνωστά για το πώς πέθαναν, αλλά η αστυνομία έχει περιγράψει την υπόθεση ως «ύποπτη» και «ασυνήθιστη» και σύντομα θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας.

Όμως, σύμφωνα με όσους παρακολούθησαν τη συμπεριφορά τους, η Asra και η Amaal - που ταξίδεψαν στην Αυστραλία από τη Σαουδική Αραβία το 2017 για να ζητήσουν άσυλο - ζούσαν με φόβο.

Οι αναφορές για γυναίκες από τη Σαουδική Αραβία που εμφανίζονται νεκρές ενώ ζούσαν στο εξωτερικό ή «σύρθηκαν» πίσω, ενώ προσπαθούσαν να ζητήσουν άσυλο δεν είναι καινούργιες.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν την περίπτωση της Tala Farea και της Rotana Farea, δύο αδερφών που βρέθηκαν δεμένες με μονωτική αινία στον ποταμό Hudson το 2018 μετά την αίτηση ασύλου στις ΗΠΑ. Ή η Dina Ali Lasloom, η οποία ισχυρίζεται ότι εμποδίστηκε από τους θείους της κατά τη διέλευσή της στο αεροδρόμιο της Μανίλα, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στην Αυστραλία το 2017.

Τα τελευταία χρόνια, δεκάδες Αυστραλοί με κληρονομιά από την Κίνα, το Ιράν, την Ινδία, την Καμπότζη και τη Ρουάντα έχουν επίσης εμφανιστεί να αναφέρουν περιστατικά παρακολούθησης, παρενόχλησης ή επίθεσης από πράκτορες από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις.

Και ο αρχηγός πληροφοριών της Αυστραλίας είπε ότι περισσότεροι άνθρωποι «στοχοποιούνται πλέον για κατασκοπεία και ξένη παρέμβαση» εντός της χώρας «από ποτέ».

«Οι Αυστραλοί πρέπει να γνωρίζουν ότι η απειλή είναι πραγματική. Η απειλή είναι τώρα. Και η απειλή είναι βαθύτερη και ευρύτερη από όσο φαντάζεστε», δήλωσε ο Mike Burgess τον Φεβρουάριο.

Με πληροφορίες από BBC News

