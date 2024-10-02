Άγνωστοι πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο άνδρες και μια γυναίκα, το μεσημέρι, σε υποβαθμισμένη συνοικία της Λισαβόνας και στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο.

Το φονικό σημειώθηκε στην συνοικία Πένια ντε Φράνσα της πορτογαλικής πρωτεύουσας.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν, ενώ οι δράστες – τρεις άνδρες – τράπηκαν σε φυγή», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πηγή από την αστυνομία, συμπληρώνοντας ότι παραμένει άγνωστο το κίνητρο του εγκλήματος.

Ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι δύο από τα θύματα πυροβολήθηκαν στο κεφάλι, υποδηλώνοντας μαφιόζικη εκτέλεση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Correio da Manhã, νεκροί είναι ένας κομμωτής και ένα ζευγάρι – πελάτες του καταστήματος.

Εν ψυχρώ δολοφονίες καταγράφονται σπάνια στην Πορτογαλία, η οποία θεωρείται μια από τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο. Ωστόσο, οι δείκτες εγκληματικότητας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η Πορτογαλία κατατάσσεται 7η στη λίστα Global Peace Index με τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη έκθεση των πορτογαλικών αρχών έδειξε ότι πέρυσι καταγράφηκαν 14.022 βίαια εγκλήματα, αριθμός αυξημένος κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2022, ενώ πάνω από το 1/3 αυτών σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

