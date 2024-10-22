Πίτσα με... κοκαΐνη σέρβιρε εστιατόριο της Γερμανίας

Επιμέλεια Μύριαμ Κιάσσου

Η πίτσα Νο 40 ήταν για καιρό ο κωδικός με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κατάλογο εστιατορίου στη γερμανική πόλη του Ντίσελντορφ, μέχρι που η αστυνομία ανακάλυψε το «μυστικό συστατικό» της: Κοκαΐνη!

Οι γερμανικές αρχές λένε ότι η παρακολούθηση του καταστήματος τους επέτρεψε να ξεσκεπάσουν ένα κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Περίπου 150 αξιωματικοί, συμπεριλαμβανομένων των επίλεκτων μονάδων, την περασμένη εβδομάδα έκαναν έρευνα σε 16 ακίνητα σε εννέα πόλεις, συνέλαβαν τρεις υπόπτους και κατέσχεσαν κρύπτες όπλων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων DPA.

Ο επιθεωρητής Michael Graf von Moltke είπε ότι η αστυνομία είχε στο στόχαστρό της την πιτσαρία, στη δημοφιλή πόλη, όταν μια συνηθισμένη επιθεώρηση τροφίμων αποκάλυψε τα ναρκωτικά στην κουζίνα.

Οι ερευνητές του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της πόλης έθεσαν την επιχείρηση υπό επιτήρηση και παρατήρησαν ότι η πίτσα Νο 40 ήταν η αγαπημένη των πελατών.

«Ήταν μια από τις best seller πίτσες», δήλωσε ο Von Moltkesaid.

Κάτω από κάθε τέτοια πίτα τοποθετούνταν ένα πακέτο κοκαΐνη.

«Η αποκάλυψη μας εξέπληξε γιατί ο ιδιοκτήτης δεν είχε ποτέ κατηγορηθεί για εγκλήματα ναρκωτικών».

Το διαφημιστικό σλόγκαν της πιτσαρίας ήταν «Σου παραδίδουμε τα πάντα στο σπίτι».

Πηγή: skai.gr

