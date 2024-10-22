Μήνυμα ότι η νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, που πρόσφατα συμπλήρωσε 100 ημέρες στη διακυβέρνηση, θέλει να έχει τη στενότερη δυνατή συνεργασία με την Ελλάδα, έδωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της γείτονος και υπουργός Μεταφορών, Αλεξάνταρ Νικολόσκι, από το βήμα του 2ου Southeast Connectivity Forum, στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στο φόρουμ, που διοργανώνει η SGT Tsomokos με στρατηγικό εταίρο την ΟΛΘ ΑΕ, ο κ.Νικολόσκι σημείωσε ότι οι θερμές σχέσεις ανάμεσα στη χώρα του και την Ελλάδα είναι κάτι που θα το δούμε να αναπτύσσεται στην επόμενη περίοδο. «Πρέπει να είμαστε αρκετά έξυπνοι. Να είμαστε αρκετά ευφυείς για να συνεργαστούμε. Είναι πολύ φυσικό για τις δύο χώρες μας να έχουν συνεργασία. Είναι πολύ φυσικό οι οικονομίες μας να αλληλεπιδρούν. Και αν θέλετε, είναι πολύ φυσικό να στηρίζουμε η μία χώρα την άλλη», είπε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.

Εντός διετίας-τριετίας έτοιμος ο αγωγός Θεσσαλονίκης-Σκοπίων

Σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Βόρεια Μακεδονία, Αριστείδη Βλάχο, ο κ.Νικολόσκι αναφέρθηκε επίσης στον αγωγό αερίου Θεσσαλονίκης- Βόρειας Μακεδονίας, για τον οποίο υπενθύμισε ότι πριν από λίγες ημέρες εκκίνησε η διαδικασία του διαγωνισμού για το τμήμα στο έδαφος της χώρας του. Ο διαγωνισμός, είπε, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του Νοεμβρίου και ο νέος αγωγός, ο οποίος θα μεταφέρει το αέριο που θα φτάνει στη Θεσσαλονίκη προς Βορρά και προς τα Σκόπια, υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος σε δύο-τρία χρόνια, ήτοι το 2026-2027.

Επιπλέον, πριν από δύο εβδομάδες υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας, για την κατασκευή διασυνδετήριου αγωγού (αερίου) μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος επίσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός διετίας-τριετίας. Ο κ.Νικολόσκι υπενθύμισε ότι σήμερα η χώρα του εξαρτάται αποκλειστικά από το ρωσικό αέριο, καθώς η μοναδική πηγή τροφοδοσίας της παραμένει η παλιά γραμμή αερίου που είχε κατασκευαστεί μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας, η ιδιοκτησία της οποίας ανήκει κατά το 100% στη ρωσική Gazprom. Για αυτό και αναζητά εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας.

Θεσσαλονίκη-Σκόπια σε 1 ώρα και 20 λεπτά με το τρένο

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ.Νικολόσκι στη σιδηροδρομική σύνδεση της χώρας του με τη Βόρεια Μακεδονία, με στόχο το δρομολόγιο μεταξύ των κέντρων των πόλεων της Θεσσαλονίκης και των Σκοπίων να γίνεται σε μόλις μία ώρα και 20 λεπτά, με σημαντικά οφέλη και για τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας. Αναφερόμενος στο πρότζεκτ της ανασυγκρότησης της υφιστάμενης γραμμής του Διαδρόμου 10, που εκτείνεται από τα σερβικά μέχρι τα ελληνικά σύνορα, επισήμανε ότι το έργο θα ξεκινήσει άμεσα, με τη στήριξη της ΕΕ.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν γρήγορο σιδηρόδρομο, που θα λειτουργεί με ταχύτητα τουλάχιστον 200 χλμ/ώρα στα επιβατικά τρένα και τουλάχιστον 120 χλμ/ώρα στα εμπορικά» σημείωσε και πρόσθεσε ότι αναζητείται χρηματοδότηση για την κάλυψη του τεράστιου κόστους του έργου και οι ενδείξεις ως προς αυτό είναι πολύ θετικές.

«Το 2025 θα αρχίσουμε τον σχεδιασμό και η ιδέα μας είναι ότι η όλη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής θα ολοκληρωθεί σε πέντε χρόνια, άρα ως το 2030 θα έχουμε γρήγορο σιδηρόδρομο μεταξύ των σερβικών και των ελληνικών συνόρων», σημείωσε και εξήγησε πως έχουν ήδη γίνει τα απαιτούμενα έργα στο τμήμα της γραμμής από Σερβία ως Ουγγαρία, ενώ στην Ουγγαρία ολοκληρώνονται το 2025. Πρέπει, επιπλέον, να γίνει ο άξονας στο τμήμα Βελιγράδι- Νις- Σκόπια- Θεσσαλονίκη. Η κατασκευή του τμήματος Νις- Σκόπια- Θεσσαλονίκη, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εμπορευματικής κίνησης στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας αλλά και της Αλεξανδρούπολής, πρόσθεσε. Επισήμανε δε ότι, κατά μήκος αυτής της γραμμής, στα αριστερά και τα δεξιά, θα ήταν επιθυμητό να δημιουργηθούν ελεύθερες οικονομικές ζώνες.

Ο κ.Νικολόσκι επισήμανε ακόμα ότι όσοι Έλληνες θέλουν να επενδύσουν στη χώρα του είναι ευπρόσδεκτοι και η Βόρεια Μακεδονία με χαρά θα τους φιλοξενήσει, μεταξύ άλλων στις 18 ελεύθερες οικονομικές ζώνες, όπου ισχύουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα.

Αναφερόμενος σε όσα πέτυχε η σημερινή κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας στις πρώτες 100 ημέρες της θητείας της, ο κ.Νικολόσκι επισήμανε ότι σε τρεις μήνες κατόρθωσε να μειώσει τον πληθωρισμό κατά 2%, ενώ επιδιώκει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 3%-4% για το 2024. Όπως είπε, το 2025 στόχος της κυβέρνησης είναι η χώρα να γίνει η πρωταθλήτρια των Δυτικών Βαλκανίων σε όρους οικονομικής ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

