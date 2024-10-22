Λογαριασμός
Νέα καρατόμηση στην Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο γενικός εισαγγελέας έπειτα από κατηγορίες για διαφθορά

Η παραίτηση ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και άμυνας, όπου συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους θα παταχθεί η διαφθορά

Η παραίτηση ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και άμυνας

Νέα καρατόμηση στην Ουκρανία. Ο γενικός εισαγγελέας της χώρας Άντριι Κόστιν ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη την παραίτησή του, έπειτα από κατηγορίες για διαφθορά στη διαδικασία της επιστράτευσης.

Η παραίτηση ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και άμυνας, στην οποία οι αξιωματούχοι συζήτησαν τους τρόπους με τους οποίους θα παταχθεί η διαφθορά και τα ‘παραθυράκια’ που υπάρχουν για να αποφεύγεται η επιστράτευση, ένα εντεινόμενο πρόβλημα όσο διαρκεί ο πόλεμος με τη Ρωσία. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

