Νέα καρατόμηση στην Ουκρανία. Ο γενικός εισαγγελέας της χώρας Άντριι Κόστιν ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη την παραίτησή του, έπειτα από κατηγορίες για διαφθορά στη διαδικασία της επιστράτευσης.

Η παραίτηση ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και άμυνας, στην οποία οι αξιωματούχοι συζήτησαν τους τρόπους με τους οποίους θα παταχθεί η διαφθορά και τα ‘παραθυράκια’ που υπάρχουν για να αποφεύγεται η επιστράτευση, ένα εντεινόμενο πρόβλημα όσο διαρκεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

❗️Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. pic.twitter.com/vUxdLaTBIg — ҐРУНТ (@grntmedia) October 22, 2024

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив про своє звільнення з посади https://t.co/11RNXEqsTo pic.twitter.com/DST0zctBvk — SUD.ua (@sud_gazeta) October 22, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.