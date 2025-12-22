Η Ένωση Ξένου Τύπου (FPA) της Ιερουσαλήμ χαιρέτισε σήμερα την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ που έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία την 4η Ιανουαρίου ώστε η κυβέρνηση της χώρας να ανταποκριθεί στο αίτημά της για πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, με αφορμή την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, οι ισραηλινές αρχές εμποδίζουν τους ξένους δημοσιογράφους να εισέλθουν μόνοι τους στον θύλακα. Έχει επιτραπεί μόνο, σε μια χούφτα δημοσιογράφους, να συνοδεύσουν τις ισραηλινές δυνάμεις εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Η FPA, που εκπροσωπεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη και αριθμεί εκατοντάδες μέλη, είχε ζητήσει πριν από έναν χρόνο από την ισραηλινή δικαιοσύνη να επιτρέψει την άμεση πρόσβαση των μελών της στη Γάζα. Στις 23 Οκτωβρίου το Δικαστήριο εξέτασε για πρώτη φορά αυτό το αίτημα και έδωσε στις ισραηλινές αρχές διορία ενός μήνα για να καταρτίσουν ένα σχέδιο που θα επιτρέπει την πρόσβαση των δημοσιογράφων στη Γάζα. Στη συνέχεια, έδωσε αρκετές παρατάσεις αλλά το Σάββατο όρισε την 4η Ιανουαρίου ως την καταληκτική ημερομηνία.

«Εάν οι εναγόμενοι (σ.σ. οι ισραηλινές αρχές) δεν μας ενημερώσουν για τη θέση τους μέχρι αυτήν την ημερομηνία, θα ληφθεί μια απόφαση επί του αιτήματος με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στον φάκελο», ανέφερε.

Η FPA χαιρέτισε την απόφαση. «Έπειτα από δύο χρόνια κωλυσιεργίας εκ μέρους του κράτους, είμαστε ικανοποιημένοι που διαπιστώνουμε ότι η υπομονή του Δικαστηρίου έφτασε τελικά στα όριά της» ανέφερε στην ανακοίνωσή της. «Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας στο Κράτος του Ισραήλ να χορηγήσει αμέσως στους δημοσιογράφους ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας. Και αν η κυβέρνηση συνεχίσει να παρεμποδίζει την ελευθερία του Τύπου, ελπίζουμε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αναγνωρίσει και θα υπερασπιστεί αυτές τις ελευθερίες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

